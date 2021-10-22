Üye Girişi
Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı

22.10.2021 10:22
Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı

Son dakika gündem haberine göre İzmir'in Menemen ilçesinde, sosyal medya üzerinden tamirhanedeki bir polis aracıyla ilgili paylaşım yapan kişi, "devletin kurumlarını aşağıladığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

İzmir'in Menemen ilçesinde, sosyal medya üzerinden tamirhanedeki bir polis aracıyla ilgili paylaşım yapan kişi, "devletin kurumlarını aşağıladığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

M.S. (22) Menemen Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede bulunan polis aracının görüntüsünü çekerek, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir?" mesajıyla birlikte sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Giresun'da ikamet eden bir kişi durumu polise bildirdi.

Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu paylaşımı yapan kişinin Menemen'de ikamet ettiği belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'yi (22) Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paylaşımlarında yer verdiği pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Menemen, Medya, Polis, İzmir, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler 10:22 Kız arkadaşlarına küfür ettiğini öne sürdükleri genci döverek öldürdüler Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? 09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi? Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir 09:42 Belediye tarafından yaptırılan sağlıkçı heykelleri kenti karıştırdı: Çocuklarımız görüp korkabilir
Profesörden AY.4.2 varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir 09:24 Profesörden AY.4.2 varyantıyla ilgili korkutan uyarı: Ülkemize gelirse vakalar patlayabilir Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi 09:11 Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde hastalık sebebiyle 165 çocuk yaşamını yitirdi Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu 08:42 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 07:46 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu 07:38 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu

Son Dakika Haberleri
10:02 Üniversitelerin diplomalarının sahtesi yapıp 500 TL'ye satıyorlar
09:56 Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor
09:53 Yönetmenin ölümüne sebep olan Alec Baldwin'in kullandığı silah gerçek mi?
09:43 Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik
09:30 Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti
09:20 Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı
08:59 İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı
08:41 Türkiye, F-35 görüşmelerinde ABD'ye 3 seçenek sundu
07:45 Oyuncu Alec Baldwin, görüntü yönetmeninin ölümüne neden oldu
07:37 15 MOSSAD ajanları arasında, İsrail'in kaçırdığı düşünülen Filistinli de bulundu
Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor Son dakika: Beklentinin üstünde gelen faiz indirimi sonrası dolar ve altın rekor kırıyor         
10:24
Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor Kaset şantajı davasına gelmeyen Benzema'nın 5 yıl hapsi isteniyor         
09:57
Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik Erdoğan, kahkaha attığı fotoğrafla ilgili konuştu: Eski futbolcu Weah ile bir espri üzerine gülümsedik         
09:43
Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti Mesut Özil, milyonlar seyrederken hocasına küfür etti         
09:31
Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı Mehmet Dinçerler, Hadise'nin doğum gününü sosyal medya hesabından kutladı         
09:21
İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı İzleyenleri hayrete düşüren olay! Rakibin attığı gol Fenerbahçe'ye yazıldı         
08:59
Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası sonrası Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı         
07:59
"Erdoğan haklı" diyen Putin'den BM çıkışı: Türkiye daimi üye olabilir         
07:42
Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada Yola fırlayan 5 yaşındaki kıza zırhlı polis aracı çarptı! Feci kaza anbean kamerada         
21:42
Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti Sosyal medya bunu konuşuyor! Hazal Ergüçlü'nün çıplak görüntüleri dizi tanıtımının önüne geçti         
18:56
AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım AK Parti'den faiz indirimi sonrası dolardaki artışa ilk yorum: Meseleye anlık artışlar üzerinden bakmamak lazım         
18:54
Doların ateşi nasıl düşer? Doların ateşi nasıl düşer? "Şakkadak" çıkışıyla bilinen ekonomistten Haberler.com'a çok özel açıklamalar         
18:43
Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk Müge Anlı'da akıllara durgunluk veren açıklama: Her sabah kalktığımızda kardeşimin cansız bedenini çiçek sular gibi suluyorduk         
16:04
Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti Faiz kararının açıklanmasıyla stüdyodaki tepkiler dikkat çekti         
15:54
Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi Sakarya'da sahil kıyısında parçalanmış olarak bulunan gizemli canlıyla ilgili ilk açıklama geldi         
14:38
2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı 2 ay önce evlenen 21 yaşındaki Kader'in ölmeden önce attığı mesaj kafa karıştırdı         
14:14
Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi Televizyonda ağızları açık bırakan itiraf: Bir gecede 18 erkekle ilişkiye girdim, kocam izledi         
14:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.10.2021 10:27:24. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement