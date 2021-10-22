Son dakika gündem: İzmir'de sosyal medyada polis aracıyla ilgili görüntü paylaşan kişi gözaltına alındı - Son Dakika

İzmir'in Menemen ilçesinde, sosyal medya üzerinden tamirhanedeki bir polis aracıyla ilgili paylaşım yapan kişi, "devletin kurumlarını aşağıladığı" suçlamasıyla gözaltına alındı.

M.S. (22) Menemen Sanayi Sitesi'ndeki bir tamirhanede bulunan polis aracının görüntüsünü çekerek, "Sizce ben mermi patlattığım memur aracını bizim tamirhanede haberim yokmuş gibi tamir etmiş miyimdir?" mesajıyla birlikte sosyal medyada paylaştı.

Görüntülerin yayılmasının ardından Giresun'da ikamet eden bir kişi durumu polise bildirdi.

Giresun Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu paylaşımı yapan kişinin Menemen'de ikamet ettiği belirlendi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli M.S'yi (22) Şair Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin evinde yapılan aramada paylaşımlarında yer verdiği pompalı tüfek de ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, Devletin Kurum ve Organlarını Aşağılama" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.