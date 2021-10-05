Son dakika gündem: Yıldız ailesi, terör örgütünün dağa götürdüğü çocuklarının dönmesini bekliyor - Son Dakika

Muş'ta yaşayan anne Naciye Sönmez Yıldız, terör örgütü PKK tarafından 2015 yılında kandırılarak dağa götürülen oğlunun dönmesini ve yaşadığı acıların bir an önce sona ermesini istiyor.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kandırılan oğlu Osman Yıldız'ın dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan anne Yıldız, evladına kavuşacağı günü özlemle bekliyor.

Oğluna kavuşmak ümidiyle bekleyişini sürdüren Yıldız, gazetecilere, oğluna duyduğu hasreti elinde kalan tek fotoğrafla gidermeye çalıştığını ve tek isteğinin bir an önce evladına kavuşmak olduğunu söyledi.

Tatvan'da 3 yıl kaldıklarını ve orada eğitimine devam eden oğlunun kandırılarak dağa götürüldüğünü, kendilerinin de Muş'a yerleştiğini anlatan Yıldız, şöyle konuştu:

"2 yıl sonra bana haber geldi 'çocuğun kaçırıldı' dediler. Hiçbir şey yapamadım, tek başımaydım. Ameliyat olduğum için hastaydım. Çok şükür oğlum yaşıyor ve inşallah gelecek. Allah HDP'yi kahretsin. HDP, bizden ve çocuklardan ne istiyor, 15 yaşındaki çocuk ne biliyor? Okul okuduğu sırada oğlumu kandırıp götürdüler. Devletimiz çok güçlüdür."

Teslim olması için oğluna seslenen Yıldız, "Oğlum seni özledim, hasretini çekiyorum. Seni çok seviyorum. 6 yıldır seni görmedim, konuşamadık, hasret çekiyorum. Gece yattığımdan anlamıyorum, gündüz yemek yiyorum anlamıyorum, nasıl olduğumu bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, çocuklarımız da bize kavuşur"

Oğlunu her gün rüyasında gördüğünü belirten Yıldız, "Rüyamda Osman gelecek misin diye soruyorum 'evet anne geleceğim' diyor. İnşallah Demirtaş cezaevinden çıkmaz, çocuklarımız da bize kavuşur. Demirtaş'ın çocuğu yok mu, o hasret çekmiyor mu, o çocuklarını özlemiyor mu? Çocuğumu istiyorum. Her zaman eyleme katılacağım. Son çocuk dağdan inene kadar eyleme devam edeceğim. Bu çocukların hepsi devletin çocukları. Devletimiz çocukların babasıdır. Devlet çocuklara bir şey yapmıyor. Burada özgürüz." diye konuştu.