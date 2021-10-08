Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir evde 10 gram metamfetamin ile 3 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bağlıca Mahallesi'nde yaşayan B.K'nin (26) uyuşturucu ticareti yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.
Şüphelinin evindeki aramada 10 gram metamfetamin, 3 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, ifade işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | Manisa'daki uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli yakalandı - Son Dakika