Son dakika haber: Teröristlerce katledilen AK Parti Dicle İlçe Başkanı Aktert anıldı - Son Dakika

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde 5 yıl önce PKK'lı teröristlerce katledilen AK Parti İlçe Başkanı Deryan Aktert için anma programı gerçekleştirildi.

Kabri başında düzenlenen programa, Aktert'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra AK Parti Diyarbakır İl Başkan Vekili Suna Kepolu Ataman ve partililer katıldı.

Ataman, teröre karşı dik durmaya devam edeceklerini söyledi.

2016 yılında iş yerinde katledilen Deryan Aktert'i anmak için bir araya geldiklerini belirten Ataman, Aktert'e Allah'tan rahmet, ailesine, evlatlarına, yol arkadaşlarına sabır diledi.

Ataman, "Hepimizin başı sağ olsun. Ama herkes şunu bilsin ki; bu mücadelemiz, ilelebet devam edecek." dedi.

AK Parti Dicle İlçe Başkanı Mehmet Ceylan da Deryan Aktert'i hiçbir zaman unutmayacaklarını ifade ederek, programa katılanlara teşekkür etti.

Program okunan dualarla sona erdi.

Deryan Aktert, Dicle ilçe merkezi çıkışında kendisine ait akaryakıt istasyonunda bulunduğu sırada 10 Ekim 2016'da teröristlerce uzun namlulu silahlarla açılan ateş sonucu olay yerinde hayatını kaybetmişti.