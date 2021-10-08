Son dakika: Silahlı kavgada sporcu ayağından yaralandı - Son Dakika

Silahlı kavgada sporcu ayağından yaralandı

ZONGULDAK - Zonguldak kent merkezinde 2 kişi arasında çıkan tartışmada kan aktı. Taksi sürücüsü sporcuyu silahla ayağından yaraladı.

Edinilen bilgiye olay akşam saatlerinde Gazipaşa Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre sporcu Berke İ., ile taksi sürücüsü Serhat D., trafikte yol verme tartışması nedeniyle tartışma çıktı. Bir süre tartıştıktan sonra ikili vatandaşların araya girmesiyle ayrıldı. Taksi sürücüsü Serhat D., tartıştığı Berke İ.'nin peşinden giderek aracının önünü kesti. Aracından inen Berke İ.'yi silahla ayağından yaraladı. Silahlı saldırgan Serhat D., olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Olayda ayağından yaralanan sporcu Berke İ.,kendi imkanlarıyla hastaneye gitti. Tedavi altında alınan sporunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay sonrası bölgeye gelen ekipler çevrede inceleme başlattı. Polis ekipler güvenlik şeridi çekerek bölgeyi trafiğe kapattı. Silahlı saldırgan Serhat D., polis ekiplerinin teknik takip sonucu kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.