Üye Girişi
Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı - Son Dakika

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

10.10.2021 13:05

Son dakika haber: Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden olan Patara Antik Kenti, Samanyolu manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Antalya'nın Kaş ilçesinde Likya'nın en önemli ve en eski şehirlerinden olan Patara Antik Kenti, Samanyolu manzarası ile kartpostallık görüntüler oluşturdu. Uzun pozlama tekniği ile çekilen fotoğraflarda elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri de yer aldı.

Türkiye'nin doğal güzelliklerini çektiği görseller ile tanıtan fotoğraf sanatçısı İsa Turan, Patara Antik Kenti'nde yıldızlar ve Samanyolu'nun hareketini uzun pozlama yöntemi ile görüntüledi. İki farklı noktada 2 kamera ile aynı anda 8 saat boyunca yapılan çekimde 2 bin adet fotoğraf çekildi. Çekilen fotoğraflar birleştirilip tıme lapse videosu haline getirildi. Fotoğraf çekimi esnasında Yıldız Savaşları'ndaki Ceday karakterinin kullandığı ışın kılıçları da özel bir teknikle oluşturuldu. Elinde ışın kılıcı olan ve sabit kalarak yıldızları izleyen Yıldız Savaşları yapımındaki Ceday karakteri bilim kurgu filmlerinden bir sahneyi andırıyor.

"Yıldız Savaşları'ndaki bir karakteri yerleştirdim"

Drone kullanarak farklı ve özgün içerikler ürettiğini ifade eden fotoğraf sanatçısı İsa Turan, "Genellikle bir proje kapsamında çekimlerimi gerçekleştiriyorum. Son projemde ülkemizin en önemli tarihi kentlerini Samanyolu ile birlikte görüntülemek. Projeme ilk başladığım yer Nemrut Dağı oldu. Proje kapsamında şimdi de Patara Antik Kenti'ni görüntülemeyi başardım. Kentin iki farklı noktasına kameralar yerleştirerek, gün batımından gün doğumuna kadar yaklaşık 2 bin adet fotoğraf çektim. Sadece Samanyolu ile birlikte görüntülemedim daha fazla ilgi çekmesi için yıldız savaşlarındaki bir karakteri yerleştirdim. Bundan sonra bu tarz çekimler yapmaya devam edeceğim. Ülkemizin dünyaya olan tanıtımında fayda sağlayacağını düşünüyorum" dedi.

Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı
Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı
Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı
Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı

Yıldız Savaşları, Samanyolu, Antalya, Likya, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin 12:38 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var 12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek 12:32 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor 12:09 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı 11:07 Herkes fotoğrafını çekmek için akın etti! Türkiye'de ilk defa görülen kuş türü büyük heyecan yarattı İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi 11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı 10:35 İzlanda kalp iltihabı riski sebebiyle Moderna aşısının kullanımını askıya aldı Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı 10:22 Son Dakika! Tataristan'da paraşütçüleri taşıyan uçak düştü, 19 kişi öldü 3 kişi yaralandı

Son Dakika Haberleri
12:37 Nihal Yalçın'dan Tamer Karadağlı'ya cevap: Lütfen önüme geçmesine izin vermeyin
12:36 Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi
12:35 Kabine, Erdoğan başkanlığında yarın toplanıyor! Masada 4 önemli konu var
12:33 Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi
12:31 e-Devlet'ten yeni bir hizmet daha: Ad ve soyad düzeltilmesine ilişkin başvurular sistem üzerinden yapılabilecek
12:31 Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti
12:08 İlk maçta Norveç'i 3-0 yenmemiz hiç bir işe yaramadı! Gruptan çıkmak için artık kazanmak da yetmiyor
12:07 Kurşun yağdırdı, gasba yeltendi, rehin aldı! Öfkeli saldırgan bütün şehri birbirine kattı
12:06 İki doz BioNTech aşısı olanları rahatlatacak araştırma: Antikor seviyesi 1 yıl boyunca yüksek değerlerde seyrediyor
11:02 İstanbul'u bekleyen önemli tehlike! Istrancalar da kurudu, uzmanlar kırmızı alarm verdi
Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor Talep yağıyor! Kangal köpekleri yurt dışına 50 bin dolardan, yurt içine 300 bin liradan satılıyor         
12:49
Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi Tüm ülke kırmızı battaniyeli kızı arıyor! Esrarengiz fotoğraf yetkilileri alarma geçirdi         
12:37
Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi Markete gidenler raftaki notu görünce şaşkınlık yaşadı! İkinci sıvı yağı alınmalarına izin verilmedi         
12:34
Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti Belgesellere niteliği taşıyan maç! Tyson Fury, Deontay Wilder'ı perişan etti         
12:31
Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi Marketin kirlenmesini istemedi, çamurlu ayakkabılarını çıkarıp çoraplarıyla içeri girdi         
11:12
Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine Kirli pazarlık kayda alındı! Ermeni çetelerden Karabağ'daki Rus gözlem gücü askerlerine "sulhu bozun" rüşveti         
11:06
Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor Fazla naz, aşık usandırdı! Beşiktaş, Larin'den vazgeçip devre arasında Liverpool'un yıldızını getiriyor         
11:01
Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu Nihal Yalçın'ın Altın Portakal'da yaptığı konuşma sırasında Tamer Karadağlı'nın davranışları geceye damga vurdu         
10:35
Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı Otobüs kapısına çantası sıkıştı, sinirlenip camı kırdı         
10:13
500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı 500 kişinin başvurusundan sadece eşini işe almış! İYİ Partili ismin tepki toplayan hareketi, teşkilatta toplu istifa yaşattı         
10:05
Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor Moldova'yı da bozguna uğrattılar! Dünya, Danimarka'nın akılalmaz başarısını konuşuyor         
00:09
Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi Bursaspor-Beşiktaş maçında ortalık savaş alanına döndü! Polisler devreye girdi         
21:14
Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı Ünlü oyuncu Gemma Atkinson'ndan yıllar sonra gelen eşcinsel ilişki itirafı         
19:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adana'da yıllar önce açılan pankarta değindi: Hala aklımda         
17:19
İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi İlk kez milli formayla sahaya çıkan Berat'a sorulan soru kıyameti kopardı! Muhabire tepkiler çığ gibi         
17:12
Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, 180 bin TL maaş iddialarına cevap verdi         
11:00
Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada Araçtan indiğini fark etmediği 8 yaşındaki yeğeninin üzerinden geçti! Korkunç kaza kamerada         
10:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2021 13:11:09. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Patara Antik Kenti'nde 'Yıldız Savaşları' rüzgarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement