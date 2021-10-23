Üye Girişi
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME - Son Dakika

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

23.10.2021 17:10

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'da 31 Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu.

AFET ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanı Yunus Sezer, Van'da 31 Temmuz'da selin vurduğu Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Selden etkilenenlerle bir araya gelen Sezer, evleri yıkılanların yeni evlerinin en kısa zamanda tamamlanacağını söyledi.

AFAD Başkanı Sezer, beraberindeki AFAD Başkan Yardımcısı Hamza Taşdelen, AFAD Van İl Müdürü Ali İhsan Körpeş, Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mehmet Fatih Çelikel'i; Esenyamaç Mahallesi'nde Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkanı Asım Solak karşıladı. AFAD Başkanı Sezer ve beraberindeki heyet, 31 Temmuz'daki sel felaketinden etkilenen Esenyamaç Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Sezer, burada bölge halkı ile bir araya gelerek sıkıntılarını dinledi. Başkan Sezer, Esenyamaç için gerekeni yapacaklarını belirterek, "DSİ, valilik ve AFAD olarak burada ne yapılacaksa bunu yerinde yapmak için geldik. İnşaat çalışmaları ve evleri yıkılan vatandaşlarımızın evlerinin kısa sürede yapılması için buradayız. Evlerin yapılması için hızlı bir şekilde adımlarımızı atacağız. Ben daha önce Kırıkkale valisiydim. Buradaki sel görüntülerini izlerken hepimiz çok üzüldük. Ayını coğrafyanın, aynı dinin, aynı düşüncenin insanıyız. Van'da deprem olduğu zaman İstanbul'un İzmir'in kalbi sızlar. Biz birbirimizi seven bir milletiz. Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Devletsizlik çok zor bir durumdur. Bunu geçen hafta Suriye'yi ziyaret ettiğimizde gördük. Milyonlarca insan oralarda çok perişan, kamplarda çadırlarda yaşıyorlar. Burada selin meydana geldiği ilk saatten itibaren devletin üst düzey yetkilileri geldiler, gerekli tüm adımları attılar. Allah'a çok şükür ne gerekiyorsa yapılacak. Devletimiz çok güçlüdür. Ben hepinize 'geçmiş olsun' diyorum" diye konuştu.

AFAD Başkanı Sezer, ardından evleri yıkılan ve ağır hasarlı olanların geçici barınağı konteyner kenti ziyaret ederek, yürütülen çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı. Esenyamaç'taki incelemelerin ardından Sezer ve beraberindekiler, 23 Şubat 2020'de İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremden etkilenen Başkale ilçesine bağlı Özpınar Mahallesi'ne geçti, depremzedeler için yapılan kalıcı konut inşaatında incelemelerde bulundu.

AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME
AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME

AFAD, 112, Sel, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi? 17:22 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim 17:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim Görünüşü elmaya benzeyen zehirli bitki iki kardeşin sonu oldu 17:09 Görünüşü elmaya benzeyen zehirli bitki iki kardeşin sonu oldu
''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahsın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı 16:42 ''Sakallı Bilo'' olarak tanınan şahsın ölümüyle ilgili cinayet şüphelileri kanlı kıyafetlerini silerken kameraya yakalandı 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak 16:08 6,5 milyar dolarlık altın rezervi bulunan Söğüt'te üretim 2022 sonunda başlayacak PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor 15:40 PKK, cinsel içerikli paylaşımla karalama oyunu oynuyor
Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı 15:21 Akıncı Üssü'nde FETÖ'nün darbe planının detayları çıktı Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor 14:44 Kestane hasadında çalışan işçiler 600 lira yevmiye alıyor

Son Dakika Haberleri
17:23 ABD'de koronadan ölenlerin sayısı AIDS kaynaklı hayatını kaybedenleri geçti
17:21 Başak Demirtaş'a Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yasin Börü hatırlatması: Sen anasın da o ana değil mi?
17:17 Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı
17:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Osman Kavala tepkisi: İstenmeyen adam ilan edilmeleri talimatı verdim
17:11 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi
17:04 Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi
16:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız
16:37 Merih'in akılalmaz müdahalesine beğeni yağıyor
15:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir
15:56 Çaykur Rizespor, Süper Lig'de ilk galibiyetini Kasımpaşa'dan aldı
Arka Sokaklar'da büyük maaş krizi! Efsane dizinin oyuncuları sete çıkmama kararı aldı Arka Sokaklar'da büyük maaş krizi! Efsane dizinin oyuncuları sete çıkmama kararı aldı         
17:33
Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı Kız arkadaşını 2 kişiyle cinsel ilişkiye girdiğini gören erkek arkadaş dehşet saçtı         
17:17
2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi 2027 yılından geldiğini ve insanlığın yok olduğunu söyledi         
17:12
Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi Son dakika! Chelsea, sahasında Norwich City'i 7-0 yendi         
17:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Demirtaş hakkındaki yorumu: Selo'yu çıkaramayacaksınız         
16:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli otomobil hakkında konuştu: Hedefimiz Türkiye'yi üs haline getirmektir         
15:59
Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi Dünya genelinde konut fiyatlarının en çok arttığı kentler arasına Türkiye'den iki şehir listeye girdi         
15:40
Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti Yemek yemediği için babasının yumruk attığı 1,5 yaşındaki Elif, hayatını kaybetti         
14:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun greve çağırdığı bürokratlara seslendi: Oyuna gelmeyin         
14:00
Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı Özel Harekat Polisinin yaşamını yitirdiği kazanın yeni görüntüleri ortaya çıktı         
13:52
Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti Arka Sokaklar dizisinde ayrılık! Ali karakteri şehit olarak diziye veda etti         
13:46
Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı Aydın'da hastane önünde silahlı çatışma! Polisin silahını alıp kurşun yağdırdı         
12:31
Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor Savaştan kaçan Suriyeli avukat, Hatay'da çiftçilik yapıyor         
12:10
İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi İşte Reza Zarrab'ın yeni hayatı! Ebru gitti, Carolina geldi         
11:17
Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, sevgilisiyle erkek tuvaletinde basıldı         
10:58
Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak Şehit askerin ölümündeki ihmal iddiasının en önemli delili silah arkadaşlarının elindeki video olacak         
10:56
Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi Artık bilim insanları endişeli! Uzaydan bir kez daha gizemli sinyal geldi         
10:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.10.2021 17:40:18. #1.12#
SON DAKİKA: AFAD BAŞKANI SEZER'DEN VAN'DA SEL BÖLGESİNDE İNCELEME - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement