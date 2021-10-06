Üye Girişi
Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti

06.10.2021 07:38
Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, 22 kişinin daha ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 1379'a yükseldi.

Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Delta varyantının etkisindeki Avustralya'da, 22 kişinin daha ölmesiyle ülke genelindeki can kaybı 1379'a yükseldi.

Eyalet sağlık bakanlıklarından yapılan açıklamalara göre, Delta varyantıyla mücadelenin sürdüğü eyaletlerden Victoria'da 11, Yeni Güney Galler'de (NSW) 10 ve Avustralya Başkent Bölgesi'nde (ACT) 1 kişi daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Ülkenin diğer eyaletlerinde son 24 saatte can kaybı ve yeni vaka bildirilmezken, Victoria'da 1420, NSW'de 594 ve ACT'de 28 kişinin virüse yakalandığı açıklandı.

Avustralya'da bugüne dek virüsten ölen 1379 kişinin, 888'i Victoria'da, 449'u NSW'de, 13'ü Tazmanya, 9'u Batı Avustralya, 9'u Avustralya Başkent Bölgesi (ACT), 7'si Queensland ve 4'ü de Güney Avustralya eyaletinde kaydedildi.

Kovid-19'un ilk görüldüğü 25 Ocak 2020'den bu yana 117 bin 844 kişinin virüse yakalandığı Avustralya'da, 23 bin 69 aktif vakadan 291'i yoğun bakımda olmak üzere 1525 kişi hastanede tedavi görüyor.

Yeni Zelanda'da Kovid-19'dan 1 kişi daha öldü

Yeni Zelanda Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 42 kişinin Kovid-19'a yakalandığı ülkede, 1 kişi daha virüsten hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığı, 40 gün yoğun bakım ünitesinde tedavi gördükten sonra kurtarılamayan kişinin, 50'li yaşlarda bir erkek olduğunu açıkladı.

Halen 350 aktif vakanın bulunduğu Yeni Zelanda'da, bugüne kadar 4 bin 450 Kovid-19 vakası kaydedilirken, virüse yakalananlardan 28'i yaşamını yitirdi.

Togo Cumhuriyeti, Yeni Zelanda, Avustralya, Galler, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, vergi kolaylığı sağlanacak 07:33 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, vergi kolaylığı sağlanacak Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı 00:23 Hayranları aynı fikirde birleşti! İmaj değiştiren Ferhat Göçer'i kimse tanıyamadı Mustafa Keser'in ardından bir Bülent Ersoy isyanı da İzzet Yıldızhan'dan: Ben daha sabırlıymışım 23:20 Mustafa Keser'in ardından bir Bülent Ersoy isyanı da İzzet Yıldızhan'dan: Ben daha sabırlıymışım
23:02 "Bölücü kebapçılar" tartışması büyüyor! Vedat Milor'un imalı paylaşımına MHP'den jet yanıt Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı 21:49 Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı 21:10 İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor 18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor 17:17 Hayat Bilgisi'nin efsane ismi Pakize Suda'dan üzen haber! Kendi ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor

Son Dakika Haberleri
07:33 850 bin küçük esnafa vergi muafiyeti, vergi kolaylığı sağlanacak
07:08 Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Bahçeli, Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konu hakkında konuştu         
07:38
Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
07:08
Dolandırıcıların Dolandırıcıların "Görüntülü arama yoluyla şantaj" oyunu! Bakanlık ve Emniyet herkese uyarı mesajı gönderdi         
00:15
Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir Çin'in dünyanın bilmesini istemediği rapor açığa çıktı! İçinde koronayla ilgili kritik bilgi var: 2019'da yayılmış olabilir         
23:14
Tutuklanan orkestra ekibinin Tutuklanan orkestra ekibinin "Hayatımızı mahvettin" dediği Bülent Ersoy, suçlamalara yanıt verdi         
22:26
Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm Öldükten sonra dirildiğini söyleyen kadından ürpertici sözler: Cennet denilen yeri gördüm         
21:35
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar         
19:37
Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı         
18:20
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı A Milli Takım'ın kalesinde Uğurcan mı olacak Altay mı? Stefan Kuntz kararını açıkladı         
16:35
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi Ronaldo ve Teknik direktör Solskjaer arasında tartışma! Ayrılık an meselesi         
09:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2021 07:43:10. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haberleri... Avustralya'da son 24 saatte Kovid-19'dan 22 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement