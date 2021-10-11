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Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika

Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı

11.10.2021 17:17
Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı

Son dakika 3. sayfa haberi: Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir'de polis ekipleri il genelinde yaptıkları asayiş operasyonlarında çeşitli suçlardan aranan 22 şahsı gözaltına alırken, adliyeye sevk edilen 5 şahıs tutuklandı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri genel güvenliği ve asayişi sağlamak maksadıyla il merkezi, Ayvalık, Bandırma, Edremit, Gömeç, Manyas ve Susurluk ilçelerinde 09.10.2021 tarihlerinde yapılan çalışmalarda 22 aranan şahıs gözaltına alınırken, adli makamlara sevk edilen 3 şahıs tutuklandı. Yapılan aramalarda 7 adet ruhsatsız ateşli silah ve bu silahlara ait 35 adet fişek ele geçirildi. 2 adet ruhsatsız tüfek ve 1 kartuş ele geçirildi. - BALIKESİR

Balıkesir, Asayiş, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri! Balıkesir'de polisten 22 aranan şahsa gözaltı - Son Dakika
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