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Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika

Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası ertelendi

07.10.2021 14:16
Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası ertelendi

Son dakika gündem haberi: Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Ankara'nın Çubuk ilçesindeki şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırıyla ilgili 36 kişinin yargılandığı davanın duruşması görüldü.

Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklar ve avukatları ile Kılıçdaroğlu'nun ve diğer müştekilerin avukatları katıldı. Birçok CHP yöneticisi ve milletvekili de duruşmayı takip etti.

Duruşmada savunma yapan sanık Gülbeyaz Onbaşı, şehidi küçüklüğünden beri tanıdığını o gün çok üzgün olduğunu belirterek, "Şehitler ölmez vatan bölünmez." sloganı attığını, Levent Gök'e vurmaya çalışmadığını ileri sürdü.

Salonda bilgisayardan görüntüleri izletilen Onbaşı, "Görüntülerdeki kişi benim, Gök'e vurmadım. Sadece ellerimi kaldırıp o tarafa doğru bağırdım." dedi.

Sanık Ömer Faruk Sarıgün de olaylar başladığı sırada, kadınların Levent Gök'e vurması üzerine Gök'ün de kadınlara sinkaflı küfür ettiğini duyduğunu iddia ederek, bunun üzerine Gök'e vurduğunu söyledi.

Olay anına ilişkin görüntüleri izletilen Sarıgün, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu, ancak vurduğunu hatırlamadığını öne sürdü.

Bunun üzerine söz alan müşteki avukatı Celal Çelik, sanığın kollukta verdiği beyanla duruşmada söyledikleri arasında çelişki olduğunu, ilk ifadesinde küfür hadisesinden bahsetmediğini aktardı.

Çelik, müvekkilinin o dönem TBMM Başkanvekili olduğunu ve mecliste nezaketiyle tanındığını bu sözleri kendisinin söylemesinin imkansız olduğunu dile getirdi.

"Bu bir linç girişimidir"

Müşteki sıfatıyla ifade veren CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de o dönem başkanvekili olduğunu TBMM'yi temsilen şehit cenazesine katıldığını ifade etti.

Olay günü cenazeye katılmak için Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu evinden aldıklarını, köye geldiklerinde çok büyük provokasyonla karşılaştıklarını anlatan Gök, şunları söyledi:

"Araçtan indiğimiz andan itibaren sürekli hakaret ve küfürlere maruz kaldık. Devlet bürokrasisinde ülkemizin güvenliğini sağlayacak herkes oradaydı. Bir şehit cenazesinde yapılacak en büyük saygısızlığı bu sanıklar yaptı. İmam, toplumu ikaz etmek durumunda kaldı ama dinleyen olmadı. Küfürler hakaretler devam etti. Telaffuz edemiyorum ama akla gelebilecek bütün küfürler edildi. Bizim dinimize ve geleneklerimize göre şehit cenazesi kutsaldır.

Biz şehidin cenazesinin konulduğu top arabasının arkasından giderken, cenazeye katılan protokol top arabasının arkasından gelmedi. Binlerce kişi etrafımızı kuşattı. Hakaretler fiziki saldırılara dönüştü. Genel başkana saldırılar başlayınca kendisini korumaya çalıştım, çeşitli yerlerime darbeler aldım. Güvenlik güçleri de bize yardımcı olmadı. Ben orada yere düşsem şu an hayatta değildim. Dava başka bir seyirde devam ederdi. Bu bir linç girişimidir. Sanığın ifade ettiği gibi küfür etmem söz konusu değildir ben orada can havliyle kendimi korumaya çalışıyordum. Görüntülerde de bu durum açıkça görünüyor."

Müşteki beyanın ardından Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, beyanda bulundu. Çelik, "İş bu derdest dosya üzerinde sanıkların eylemleri 'yakın öldürün, yakın gömün' şeklinde ifade edilmişken kastedilen eylemin müvekkillere yönelik öldürmeye teşebbüs olduğu açıktır. Eylemin öldürmeye teşebbüs olduğu değerlendirmesi için dosyanın ağır cezaya görevsizlik kararı ile gönderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Sanık avukatları ise Çelik'in talebinin reddi yönünde karar verilmesini istedi.

Ara kararlar

Ara kararı açıklayan Çubuk 2. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi, görevsizlik kararının reddine ve bazı sanıklara uygulanan adli kontrol şartlarının devamına hükmetti.

Davanın görülmesine 27 Ocak 2022'de devam edilecek.

İddianame

İddianamede, 21 Nisan 2019'da Çubuk'un Akkuzulu Mahallesi'ndeki Yeni Cami'de düzenlenen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik protestolarla başlayan olayların devamında, sözlü ve fiili saldırıda bulunulduğu ifade ediliyor.

Kılıçdaroğlu'nun yanı sıra Yıldırım Kaya, Murat Emir, Deniz Demir, Barış Bozkurt, Kenan Nuhut ve Cahit Yetişir ile CHP tüzel kişiliğinin "müşteki" olarak gösterildiği iddianamede, Aytuğ Kaan Gök ve Remzi Kaygusuz ise "mağdur" olarak yer alıyor.

36 sanık, "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama", "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralamaya teşebbüs", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "görevi yaptırmamak için direnme", "suç işlemeye tahrik", "alenen hakaret" ve "siyasi partilerin maliki olduğu eşyaya zarar vermek" suçlarından yargılanıyor.

Kılıçdaroğlu'na yumruk atan Osman Sarıgün'ün "kamu görevlisini kasten yaralamak" ve "kamu görevlisine alenen hakaret" suçlarından 1 yıl 8 aydan 3 yıl 10 aya kadar hapsi istenirken, diğer sanıklar için 1 ay 15 gün ile 28 yıl 10 ay arasında değişen sürede hapis cezası talep ediliyor.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara, Kamu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri... CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na yönelik saldırı davası ertelendi - Son Dakika
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