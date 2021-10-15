Son dakika haberleri... Dünya Çiftçi Kadınlar gününde zeytin ağacından düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika haberleri... Dünya Çiftçi Kadınlar gününde zeytin ağacından düşen kadın hayatını kaybetti
15.10.2021 15:00
Son dakika haberi: Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Gülsüm Uzan isimli çiftçi kadın zeytin bahçesinde zeytin toplarken ağaçtan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Büknüş Mahallesinde ikamet eden 65 yaşındaki Gülsüm Uzan isimli çiftçi kadın zeytin bahçesinde zeytin toplarken ağaçtan düşmesi sonucu hayatını kaybetti.
Büknüş Mahallesinde dün saat 14.00 sıralarında zeytin bahçesine giden Gülsüm Uzan ağaçtan zeytin toplarken dengesini kaybetmesi sonucu düştü. Düşme sonucu ağır yaralanan çiftçi kadın çevredeki vatandaşların olayı görmesi üzerine 112 acil servis ekipleri tarafından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı kadın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve bugün hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Gülsüm Uzan'ın cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA
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