Polis, kavgayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Camikebir Mahallesi'nde ziraat mühendisi Kenan Kılıç (53) ile miras meselesi iddiasıyla aralarında husumet bulunan aile bireyleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada, bir kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da silahlı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika

400 bin araç çürümeye terk edildi! Diyarbakır'da milyonlarca lira değerindeki araçlar toprağa gömülüyor

Ünlü sunucu Gökay Kalaycıoğlu, Best Model'i sunmak için 1 ayda 30 kilo verdi

Cezaevinden yeni çıkan adamın cansız bedeninin 4 gün boyunca boş arazide olduğu anlaşıldı

Son Dakika: Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerce yapılan roketatarlı saldırıda bir askerimiz şehit oldu