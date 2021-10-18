Son dakika haberleri! TTSO Başkanı Suat Hacısalihoğlu, meslek liselerini ziyaret etti - Son Dakika

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Suat Hacısalihoğlu, iş dünyası olarak mesleki eğitimin önemine inandıklarını söyledi.

Hacısalihoğlu, TTSO Meclis üyeleri Aydın Özkurt ve Alper Bekar ile Ortahisar 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi'ni ziyaret etti.

Ortahisar 80. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Halil Güneş, Hacısalihoğlu başkanlığındaki heyete, başta dezenfektan ve sıvı sabun imalatı olmak üzere yapılan çalışmalar hakkında bilgi aktardı.

Hacısalihoğlu, meslek liselerindeki katma değer yaratan ve öğrencileri hayata hazırlayan bu tür çalışmaları desteklediklerini vurguladı.

Ortahisar Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü İbrahim Durukan'dan da çalışmalar hakkında bilgi alan Hacısalihoğlu, atölyelerde incelemelerde bulundu.

Hacısalihoğlu, meslek liselerinin gençlerin hayata erken atılmasının önemli bir noktası olduğunu belirterek, "İş dünyası olarak mesleki eğitimin önemine inanıyoruz. Bu doğrultuda Milli Eğitim Bakanlığı ile TOBB arasında imzalanan Mesleki Eğitim Protokolü gereğince TTSO olarak İMKB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Prof. Dr. Necmettin Erbakan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin yönetiminde yer alıyoruz. Bu iki okulumuzun eğitim programlarını, piyasanın istediği niteliklerde eleman yetiştirilmesi amacıyla düzenlemeye çalışıyoruz." dedi.

Diğer meslek liseleri ile de yakın temas içinde olduklarına dikkati çeken Hacısalihoğlu, "Amacımız, gençlerin gerek nitelikli eleman olarak gerekse kendi işlerini kurma noktasında bir an önce piyasaya girmeleridir. Ziyaret ettiğimiz her iki okulumuzda da başarılı çalışmalar yapıldığını gördük. Biz de elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.