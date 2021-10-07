Sancaktepe'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon - Son Dakika

Sancaktepe'de yabancı uyruklu kağıt toplayıcılarına operasyon

İSTANBUL - Sancaktepe'de İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve zabıta ekipleri gece saatlerinde ilçede bulunan 36 ayrı adreste Türkiye'ye kaçak yollarla girdiği belirlenen kağıt toplayıcılarına ve kağıt toplama alanlarına eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyona Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü, Özel Harekat Şube Müdürlüğü ve Zabıta ekipleri de destek verdi.

Mevzuata aykırı ve sağlıksız koşullarda faaliyet gösteren atık toplama ve ayırma işlemi yapılan 36 farklı adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Önceden belirlenen kağıt toplama merkezlerine giren polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen çok sayıda yabancı uyruklu kağıt toplayıcısını gözaltına aldı. Polis ekipleri, şahısların kaldığı adres ve kağıt topladıkları alanlarda arama yaptı. Aramalarda ele geçirilen malzemelere Zabıta ekipleri el koydu.

Çok sayıda gözaltı yapıldı

Kimlik tespiti yapılan kağıt toplatıcıları üst araması yapılmasının ardından otobüs ve minibüslere bindirilen şahıslar, sağlık kontrolünden geçirildi. Sağlık kontrolünün ardından Tuzla'da bulunan İstanbul İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne götürüldü. Buradaki işlemler ardından şahısların sınır dışı edileceği belirtildi.