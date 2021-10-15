Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'den ihracatçı firmaya ziyaret - Son Dakika

Pakdemirli, bazı programlara katılmak için geldiği kentte, Kemalpaşa'daki organik kuru meyve ve sert kabuklu yemiş ile dondurulmuş meyve tedarikçisi firmayı gezdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli , İzmir 'in Kemalpaşa ilçesindeki ihracatçı firmayı ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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