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SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı - Son Dakika

SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı

07.10.2021 12:55

İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladıİSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcularını Emirgan Korusu'ndaki Beyaz...

İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı

İSTANBUL, (DHA) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü (İBBSK) sporcularını Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te ağırladı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan toplam 7 İBBSK sporcusunu ödüllendirdi. 2020 Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın pandemi nedeniyle seyircisiz yapılmasının talihsizlik olduğunu belirten İmamoğlu, "Spor buluşmasının belki de en değerli unsurlarından birisi, seyirci heyecanının da içinde olmasıdır ama bu da belki tarihe not düşülen, hepimizin belki dersler alması gereken, bir daha dünyada var olan insanlar olarak sorumluluklarını gözden geçirmesi gereken bir dersi bize verdi diye de düşünmek lazım" ifadelerini kullandı.

Hem olimpiyata hem de paralimpik oyunlara en fazla sporcu veren kulüp olmalarının çok kıymetli olduğunu vurgulayan İmamoğlu, "Paris Olimpiyatları'na hedef koymamız gerekiyor. Gerçekten ülkemizin yetenekli insanları var. Önemli olan yetenekli olan insanlarına, fırsat tanımak. Her iki branşta da en üst seviyede katılımı ve hem İstanbul'un hem Türkiye'nin yetenekli insanlarının fırsat bulduğu bir kulüp olabilmeyi başarmamız lazım. Bu noktada fedakarlığı en üst seviyede ortaya koyarız? dedi.

"AMATÖR SPORLARDA ÇOK ÖZEL BİR İNSAN KAYNAĞINA SAHİBİZ"

Ülke ve şehir olarak, amatör spor branşlarında çok özel bir insan kaynağına sahip olunduğunun altını çizen İmamoğlu, şunları söyledi:

"Bu konuda hem İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Spor Müdürlüğü hem Spor İstanbul, yetenekleri bir araya getirmede, organizasyonlar yapıp, İstanbullunun yetenek haritası üzerinden branşlara yönlendirmeye varıncaya kadar, sporcunun yolculuğunu tarifleme konusunda büyük fedakarlık yapmaya dönük bir yol haritası çizdiler. Biz de onların yanındayız. Bunun başarıya ulaşması, tabiri caizse hani vitrine konduğu yer de işte o 4 yılda bir yapılan bu oyunlar. Takımımızın gümüş madalyalı bir arkadaşı var ama çok başarılı mücadele ortaya koymuş olan çok değerli oyuncularımız var, sporcularımız var. Her birisinin görüyorum ki Paris'e şimdiden hedef koymuş bir motivasyonları var. Dolayısıyla tümüyle onların yanındayız."

"MOTİVASYONUMUZ ÇOK YÜKSEK"

"İstanbul'un mutlaka 2036'da olimpiyatı ve paralimpiği ev sahibi olarak Türkiye'ye getirmesi lazım" diyen İmamoğlu, "Bunun da gerçekten bir ruh ile olabileceğine inanıyoruz. Onun adı, aslında o bahsettiğimiz ve beyanda bulunduğumuz olimpizm ruhu. Yani içerisinde tabii ki tesisleşme, yapılaşma, farklı imkanlar var ama esas olan; spor kültürü, sporcu kültürü ve sporcunun yetişmesine dönük alanların ve özellikle iyi eğitimcilerin varlığı. Bunlar da var. Sayısını arttırmalıyız. Tabana yaymalıyız, toplumsal hale getirmeliyiz. Bu konuda da motivasyonumuz çok yüksek. İnşallah İstanbul'da, çok özel bir spor dönemini, hep birlikte yaşatırız. Bunun da vücut bulmuş hali, simgeleşmiş noktası da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübümüz olacak. Tekrar bütün sporcu kardeşlerimi tebrik ediyorum. Bundan sonraki kariyerlerinde başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

İBBSK Başkanı Fatih Keleş ise şunları söyledi:

"Performans sporcusu yetiştiren kulüp olarak, sporun en zirvesi olimpiyat oyunlarına en fazla sayıda sporcu göndermeyi ve orada başarı kazanmayı hedefleyen bir kulübüz. Arkadaşlarımız, 2020 Olimpiyatları'nda ve Paralimpik Oyunları'nda 21 sporcumuz ile hem kulübümüzü hem de ülkemizi temsil ettiler ve büyük başarılar elde ettiler. Önümüzde 2024 Paris Olimpiyatları var. Hedefimiz, bu olimpiyatlarda en fazla sayıda sporcuyu göndermek ve orada başarılarımızı bir kat daha artırarak ülkemizi gururlandırmak, kulübümüzü ve şehrimizi onurlandırmak istiyoruz."

SPORCULAR ÖDÜLLERİNİ ALDI

İmamoğlu ve Keleş, konuşmaların ardından, aralarında Tokyo'dan "makaralı yay" dalında gümüş madalyayla dönen Bülent Korkmaz'ın da bulunduğu sporculara ödüllerini verdi. Beytullah Eroğlu (yüzme), Koral Berkin Kutlu (yüzme), Elif İldem (yüzme), Sadık Savaş (klasik yay) ve Mehmet Vasıf Yakut (para taekwondo) da ödüllerini alan diğer sporcular oldu. Sağlık sorunu nedeniyle toplantıya katılamayan Yağmur Şengül (klasik yay) adına ödülünü, antrenörü Ebru Ar Şengül aldı. İBBSK antrenörlerinden eski milli güreşçi Hakkı Başar da emekliye ayrılması nedeniyle plaketle onurlandırıldı.

Öte yandan Spor İstanbul A.Ş. Genel Müdürü Renay Onur ile İBBSK Genel Sekreteri Erdem Aslanoğlu da toplantıda yer alan diğer isimler oldu.

SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı
SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı
SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı
SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul, oyunlar, Tokyo, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SPOR İBB Başkanı İmamoğlu, Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları ağırladı - Son Dakika


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