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Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı - Son Dakika

Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı

18.10.2021 14:15
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı

İZMİR'in Konak ilçesinde, tadilatı süren tek katlı evin çatısı çöktü.

İZMİR'in Konak ilçesinde, tadilatı süren tek katlı evin çatısı çöktü. Göçük altında kalan çatı ustası Afganistan uyruklu Ali Gallou (24), yaralandı.

Tuzcu Mahallesi 775. Sokak'ta tadilatı süren tek katlı evin çatısı, saat 11.30 sıralarında güçlendirme çalışması yapılırken gürültüyle çöktü. Bu sırada içeride çalışan Afganistan uyruklu çatı ustası Ali Gallou, enkaz altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, AKS 110 ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Köpekli Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi. Enkaz altından çevredekiler tarafından çıkarılan Gallou, yapılan ilk müdahalesinin ardından Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Ali Gallou'nun durumunun iyi olduğu bildirildi.

Göçük altında başka kişilerin de olabileceği değerlendirilerek eğitimli köpeklerle arama yapıldı. Ancak olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı
Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı

Afganistan, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tadilat sırasında evin çatısı çöktü; 1 işçi yaralandı - Son Dakika
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