Üye Girişi
Tahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Son Dakika

Tahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların kedilerle bağını güçlendiriyor

15.10.2021 12:30
Tahran'daki sıra dışı

İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların, minik dostları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor.

İran'ın başkenti Tahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların, minik dostları hakkında daha fazla bilgi edinmesine ve özellikle çocukların hayvanlarla sevgi bağı kurmasına yardımcı oluyor.

Tahran'ın Kişaverzi Bulvarı'nda yaklaşık 200 metrekarelik alanda iki yıl önce açılan ve duvarları kedi resimleriyle süslenen müze çeşitli türlerde onlarca kediye de ev sahipliği yapıyor. Müzede misafirleri karşılayan yaklaşık 30 kedi var.

İran İrşad ve Kültür Bakanlığının izniyle açılan 2 katlı müzenin bir bölümü ziyaretçilerin keyifli vakit geçirmesi için kafeye ayrılmış ve kedi resimleriyle donatılmış.

Örneğine fazla rastlanmayan bu müze, insanların kedilerle bağını güçlendiriyor. Van kedisinin de bulunduğu müzeyi ziyaret edenler, kedileri görmek istediklerinde kafeden mamalarını alıp yukarı çıkıyor.

İranlı Şair Ubeyd Zakani'nin "Fare ve Kedi" hikayesinin resimlerle canlandırılması da müzenin renkli bir özelliği olarak dikkati çekiyor.

"İnsan ile kedi arasındaki ilişkiyi daha yakından göstermek istedik"

Müze Sorumlusu Hüseyin Hemledari, böyle bir mekan açmaya nasıl karar verdiklerini AA muhabirine anlattı.

Hemledari, "Burayı kurmaktaki amacımız öncelikle bir kültür oluşturmaktı. Yüzyıllardır kedilerle bir arada yaşıyoruz ancak onları fazla tanımıyoruz. Kedileri daha yakından tanımak ve haklarına bilgi sahibi olmak için böyle bir fikir geliştirdik." ifadelerini kullandı.

Kedi Müzesinin ayrıca tarihi bir yönü olduğunu dile getiren Hemledari, şunları söyledi:

"Kedilerin bedenlerinin yanı sıra duvarlara çizdiğimiz resimlerle insan ile kedi arasındaki ilişkiyi daha yakından göstermek istedik. Bu irtibatın tarihi bir yönü var. Bu tüm milletler için böyle. Kedilere ve hayvanlara karşı sevgi besleyen toplumlar şiddete de mesafeli olur. İran ve dünya edebiyatında kedilerin çok bariz bir yeri vardır. Bunun yanında kedileri seven birçok edebiyatçı ve yazar vardır."

Kedi fobisi olan ve hayvanları sevmeyen kişilerin de müzeyi gezdiğini ve tutumlarının değiştiğini söyleyen Hemledari, hayvan sevgisini yaygınlaştırmak için çaba gösterdiklerini ifade etti.

Dünya edebiyatında olduğu gibi klasik İran edebiyatında da kedi ve farelerle ünlenen birçok mekan ve eser olduğunu hatırlatan Hemledari, şöyle devam etti:

"Hayvan sevgisi toplumun diğer fertlerine karşı saygıyı da artırıyor. Tahran'da kedi dostlarının sayısı çok fazla. Kedileri koruyanlar bu projeyi destekledi. O nedenle müze çok ilgi görüyor. Gelenler yeni fikirler veriyor ve buranın daha da gelişmesi için yardımcı oluyor. Kadınlar daha çok ilgi gösteriyor. Gençler ve çocuklar da geliyor. Daha ziyade 30 yaş altı geliyor."

Çocukların kedilerle bağ kurmasını sağlıyor

Ziyaretçilerden Şirin Sultani, müzeyi Instagram sayfasında gördüğünü ve oğluyla birlikte geldiğini söyledi.

Sultani, "Çok ilginç ve güzel bir yer. Oğlum hayvanları seviyor o yüzden buraya getirdim. Kedileri çok sevdi ve tekrar tekrar görmek istedi. Bir türlü ayrılmak istemedi. Ben de çocukken kedileri severdim." diye konuştu.

Nahid Merdani ise duygularını şöyle dile getirdi:

"Çok güzel bir yer, beğendim. Hayvanları seviyorum, özellikle de kedilere büyük ilgim var. Kızımın burayı görmesi ve hayvanlara aşina olması için geldik. Henüz çocukken hayvan sevgisi meleke haline gelsin diye bu tür yerlere getiriyorum."

Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor
Tahran'daki sıra dışı Kedi Müzesi insanların kedilerle bağını güçlendiriyor

Tahran, Müze, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tahran'daki sıra dışı 'Kedi Müzesi' insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak 12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti 12:22 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti Vali'nin 11:49 Vali'nin "4 bin liraya çalışacak eleman bulamıyoruz" sözlerine, sektörden destek geldi: Acil 200 kişi aranıyor
Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı 11:46 Polisin dur ihtarına uymayınca kovalamaca yaşandı! Yakalanmamak için kafasına silah dayadı Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu 11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı 11:17 Eski karısının gözüne biber tozu atıp kızını kaçıran babaya havalimanında operasyon! Amacına ulaşamadı
Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı 11:05 Sinir krizi geçiren kadın erkek arkadaşının kafasını otomobille ezerek öldürdü! Kan donduran vahşetin arkasından kıskançlık çıktı Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı 10:24 Abisinin katilinin bulunması için o dönemki Cumhurbaşkanından yardım istedi, katil kendisi çıktı

Son Dakika Haberleri
12:26 Bakan Derya Yanık duyurdu: Sosyal yardım başvurular e-Devlet'ten yapılacak
12:23 Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi
12:21 Aydın Doğan gazetelere verdiği ilanla, Doğan Yatırım Bankası'nı resmen kurduğunu ilan etti
12:06 Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi
11:52 Anime karakterine dönüştürülmüştü! Muhalif çıkışlarıyla Putin'i sinirlendiren vekil Afrika'ya sürgün edildi
11:47 Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü
11:45 Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay açıkladı: 2022 Bütçe Kanun Teklifi hazır, aslan payını eğitime ayırdık
11:23 Öğretmenlerinin cinsel tacizine uğradığını söyleyen 15 kız ve erkek öğrencinin ailesi savcılığa koştu
11:22 Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi
11:05 Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi
75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi 75 yaşındaki Ajda Pekkan, yeni albümü için birbirinden iddialı pozlar verdi         
12:29
Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi Borçları yüzünden sattığı eve gizlice giren adam, çıkan yangında yaşamını yitirdi         
12:24
Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi Son Dakika: Afganistan'da Şii topluluğa ait bir camiye bombalı saldırı düzenlendi         
12:07
Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü Sevgili şiddeti kameralarda! Gözü dönen adam, kız arkadaşını sokak ortasında böyle dövdü         
11:48
Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi Emekli öğretmen peynir tadarken yaşamını yitirdi         
11:32
Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi Cemiyette büyük kavga! Fatoş Mildon ve Fatma Doğan karşılaştıkları davette birbirine girdi         
11:23
Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi Son Dakika: Gelirler giderleri karşılayamadı! Merkezi yönetim bütçesi eylülde 23,6 milyar TL açık verdi         
11:06
BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı BİM, Afyon'da topraksız tarım yapan şirketini 51.3 milyon lira bedelle satın aldı         
10:28
AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi AK Parti'den seçimlerle ilgili değişiklik kararları! Zarfsız oy kullanımı gündeme geldi         
10:23
Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti Son Dakika: Merkez Bankası yıl sonu enflasyon ve dolar tahminini yükseltti         
10:07
"Son aylarda bir ilk yaşadık" diyen Bilim Kurulu üyesinden ürküten sözler: Kapanma istemiyorsak sabretmeliyiz         
09:40
FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş FETÖ'cü komutandan 8 şehidimize büyük ihanet! Terör saldırısının araştırılmasını önlemiş         
09:05
Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak Son dakika! Meteoroloji, İstanbul'u uyardı: Son 10 yıla göre kar yağışı fazla olacak         
08:09
İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış İbrahim Tatlıses, gelini Yasemin Şefkatli'ye düğün hediyesi olarak altın kemer takmış         
00:13
İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak İmamoğlu'nun veto ettiği kararlar meclisten geçti! Komisyon kurulacak         
19:31
Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti Taliban'ın Türkiye'ye yaptığı üst düzey ziyarette tek bayrak detayı dikkat çekti         
18:12
Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak Türk-İş Başkanı'nın 2022 asgari ücret zammı çıkışı: 45 yıla bedel olacak         
14:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2021 12:44:33. #1.13#
SON DAKİKA: Tahran'daki sıra dışı "Kedi Müzesi" insanların kedilerle bağını güçlendiriyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement