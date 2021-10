Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Çorum'da tarım sektörü temsilcileriyle buluştu: (2) - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakın Bekir Pakdemirli, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle hem desteklerin çok artığı, aynı zamanda da üretici dostu politikaların uygulandığı, ciddi müdahale alımların yapıldığı bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Bu sebeple üretim seneden seneye artıyor." dedi.

Çorum'daki bir otelde tarım sektörü temsilcileriyle bir araya gelen Pakdemirli, burada yaptığı konuşmada, hububat üreticisinin fiyattan memnun olduğunu söyledi.

Diğer taraftan özellikle hayvan besicisi ve süt üreticisi tarafından fiyatların hep memnuniyetle karşılanmayacağının doğal olarak görülmesi gerektiğini dile getiren Pakdemirli, "Toprak Mahsulleri Ofisi tarafından da yem ham maddeleri satışına temmuz ayında başladık. Hasat başında ara vermiştik. Eylülde yine besici ve süt üreticileri için 800 bin ton hububat sattık, ekim ayında da 900 bin ton hububat sattık. Tahmin ediyorum 2,5 milyon tonun üzerinde böyle bir regülasyon ürünü başta besicilerimizi desteklemek kaydıyla piyasaya satacağız." diye konuştu.

AK Parti döneminde tarım desteklerinin artarak devam ettiğini vurgulayan Pakdemirli, "AK Parti hükümetleri öncesinde neredeyse desteklerin hiç olmadığı ama müdahale alımlarının yoğun olduğu bir dönemi yaşadık. AK Parti döneminde de müdahale alımları oldu ama çok az ve sık olmamakla beraber ama desteklerin de giderek arttığı bir dönem yaşadık. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi döneminde Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle hem desteklerin çok artığı, aynı zamanda da üretici dostu politikaların uygulandığı, ciddi müdahale alımların yapıldığı bir dönemi birlikte yaşıyoruz. Bu sebeple üretim seneden seneye artıyor. 2021 yılında toplamda 24 milyar lira destek nereden geldi? Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nden. Bu, 2022 yılında 26 milyar liraya kadar çıkacak ama bunu mutlaka Strateji Bütçe Başkanlığımız ve Hazine ve Maliye Bakanlığımızla konuşarak artması gereken yerlerde mutlaka artırıyor olacağız." ifadelerini kullandı.

"Üretici dostu alım politikalarını hep birlikte yaşadık"

Bakan Pakdemirli, son 3 yılda birçok destek kalemini artırdıklarına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Mesela hububat kalemini 2019'da yüzde 100 arttırdık, 10 kuruşu 20 kuruşa çıkardık. Hibe desteğinde 2 kere yüzde 100 artırdık. Ayçiçek desteğini yüzde 125 artırdık. Sertifikalı kullanım desteğinde buğday ve arpada yüzde 88, yulaf ve çavdarda yüzde 66, çeltikte yüzde 100, kuru fasulye ve mercimekte yüzde 50 artırdık. Anaç koyun desteklerimizi yine 30 liraya çıkardık, anaç keçi desteğimiz de 40 liraya çıkardık. Geçen hafta Mersin'den küçükbaş hayvan üreticilerimiz için müjde verdik. Sürü yenileme desteğini yüzde 25 artırarak 125 liraya çıkardık. Çoban istihdam desteğini de yüzde 120 artırarak 6 bin liraya çıkardık. Elbette çobanlar için daha çok artırmak isterdik ama bugünkü bütçe imkanları içerisinde yapabildiğimiz bu ama bunun da yeterli olmadığını biliyoruz. İnşallah bunu biraz daha artırabiliriz diye düşünüyorum. Üretici dostu alım politikalarıyla yine son 19 yılın en yüksek artışlarını ön plana koyduk. Şeker pancarında 336 liradan 420 liraya geldi, yüzde 25. Çeltikte yüzde 25, nohutta yüzde 21, yeşil mercimekte yüzde 30, kırmızı mercimekte yüzde 42. Hububatı saymıyorum, yüzde 35-40'lar civarında artışların yaşandığı üretici dostu alım politikalarını hep birlikte yaşadık."

"Nadas alanlarında ciddi azalış var"

Tarımsal Ar-Ge yatırımlarında da çiftçiye çok gizli bir destek verdiklerinin altını çizen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"19 yılda yapılan ıslah çalışmalarıyla hububatta yüzde 41, şeker pancarında yüzde 54, ayçiçekte yüzde 84, mısırda yüzde 124... Yani örnek verirsek 20 dekar tarlası olan bir adam daha fazla tarla satın almadan buğdayda 28 dekara çıkmış oluyor, ayçiçeğinde 36 dekara, mısırda 44 dekara para harcamadan çıkmış oluyor. Bunlar tabii ki Ar-Ge destekleri sayesinde. Hayvansal üretiminde Çorum özelinde kırmızı et ortalama verimi yüzde 30 artmış. Karkas et 320 kiloya çıkmış. Süt ortalama verimi de yüzde 110 artışla 4 bin 200 litreye çıkmış. Bunun da anlamı şu; bir inekten 2 ineğe denk süt, 3 sığırdan da 4 sığıra denk et almaya başlamışız. 2020 yılında 371 bin dekar alanı üretime kazandırdık. Nadas alan ülke çapında 2,1 milyon dekar azaldı. Cumhuriyet tarihinde ilk defa nadas alanlarında ciddi azalış var. Bunun da anlamı şu; çiftçimiz, üreticimiz tohuma küsmüş değil. Üretmeye devam ediyor, ektiğinden para kazanmaya, helalinden para kazanmaya devam ediyor. İnşallah daha bol ve bereketli olur."

Bakan Pakdemirli, 2020 yılında 337 milyar lirayla Cumhuriyet tarihinin hasılat rekorunun kırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Türkiye'de son 12 çeyrekte de tarım kesintisiz büyüyor. Yani bu, 'tarım bitti' diyenlere, 'çiftçimiz bitti' diyenlere hakikaten sizlerin vermiş olduğu en güzel cevap, bu sektörün sürekli olarak büyümesi. Geçen yıl tarım harici sektörler ya eksi büyüdü ya da hiç büyümedi veya çok ufak bir büyüme göstermişken, tarım tüm sektörlerin ötesinde yüzde 5,8 büyüyerek Türkiye'nin ekonomisine büyük katkı yaptığını da ispat etmiş oldu. Yine 2021 yılının ilk 8 ayının ihracat verilerine baktığımız zaman, 15 milyar dolar ihracat var, dış ticaret fazlamız da 4,1 milyar dolardır. Yine 2020 bitkisel üretimimizde 126 milyon tonla Türkiye Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmış olduk. Sebzede Avrupa'da bir, dünyada dördüncü sıradayız, meyvede Avrupa'da birinci, dünyada altıncı sıradayız. Hayvancılığımız gelişiyor. Son 3 yılda büyükbaş yüzde 6,4 artış durumda 18,3 milyon, küçükbaş da yüzde 24,5 artışla 57,4 milyona geldi. Verdiğim bütün bu makro değerlerin anlamı şu; Türkiye üretiyor, üretmeye devam ediyor. Bu konudaki yanlış bilgi veren muhalefete karşı üreticimiz hiç kimseyi dinlemiyor. Ürününden para kazanıyor, günlük siyasete kendini alet ettirmiyor, üretmeye devam ediyor."

Pakdemirli, son 19 yılda Çorum'a da 8,4 milyar lira destek verdiklerini aktardı.

(Bitti)