"Taş Yapıların Hafızası" sergisi Sokollu'da! - Son Dakika

"En görkemli dönemleri 3 boyutlu maketlerde"

Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından "Taş Yapıların Hafızası" 3 boyutlu maket ve "Kırklareli – Haskovo Sınır Ötesi Ortak Kültürel ve Tarih Mirasımız" fotoğraf sergisi 12 Ekim Salı günü Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda açılıyor.

Lüleburgaz Sokollu Mehmet Paşa Külliyesi Belediye Meclis Toplantı Salonu önemli bir sergiye ev sahipliği yapacak. AB Başkanlığı'nın Interreg – IPA Bulgaristan – Türkiye Sınır Ötesi İş Birliği Programı'nın İkinci Teklif Çağrısı kapsamında Kırklareli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Haskovo Tarih Müzesi iş birliğinde, "Kültürel Hazine Evi" isimli projesi doğrultusunda uygulanan "Taş Yapıların Hafızası" maket ve "Kırklareli – Haskovo Sınır Ötesi Ortak Kültürel Tarih Mirasımız" isimli fotoğraf sergisi 12 Ekim'de açılıyor.

20 önemli alanı 3 boyutlu görme fırsatı!

Sergide Kırklareli ve Haskovo illerinde yer alan 20 önemli tarihi ve arkeolojik alanın 3 boyutlu maketleri, en görkemli dönemlerindeki halleriyle sergilenecek. Bununla birlikte fotoğraf çalışmalarıyla alanların günümüzdeki mevcut durumunu gösteren fotoğraf sergisi de olacak. Sergide proje doğrultusunda 3 dilde ve artırılmış gerçeklik içeren tanıtım katalogları da bulunacak. Sergiye katılım sağlayan ilgililere de kataloğun da tanıtımı yapılacak.

Sürdürülebilir turizm ağı planı geliştirilecek

Gerçekleştirilen iş birliği projesiyle birlikte yerel turizm sektöründeki ilgili grupların katılımıyla turizm güzergahlarının oluşturulması ve bu turizm rotalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Ayrıca iki kurum arasında sürdürülebilir turizm ağı planının geliştirilmesi de hedefler doğrultusunda yer alıyor.