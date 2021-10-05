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Tayvan lideri Tsai'e göre adanın Çin'e geçmesi demokrasi açısından vahim olabilir - Son Dakika

Tayvan lideri Tsai'e göre adanın Çin'e geçmesi demokrasi açısından vahim olabilir

05.10.2021 13:40
Tayvan lideri Tsai'e göre adanın Çin'e geçmesi demokrasi açısından vahim olabilir, System.String[]

Tayvan lideri Tsai Eng-wen, Çin'in ada üzerinde iddia ettiği egemenliği kurmasının Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı açısından tehlike barındırdığını belirterek "Tayvan düşerse bunun bölgesel barış ve demokratik ittifak sistemi açısından vahim sonuçları olacaktır.

Tayvan lideri Tsai Eng-wen, Çin'in ada üzerinde iddia ettiği egemenliği kurmasının Hint-Pasifik bölgesinin istikrarı açısından tehlike barındırdığını belirterek "Tayvan düşerse bunun bölgesel barış ve demokratik ittifak sistemi açısından vahim sonuçları olacaktır." dedi.

Tsai, "Foregin Affairs" dergisinin Ekim- Aralık sayısında yayımlanan makalesinde, Tayvan'ın, Çin'in artan askeri baskılarına rağmen demokrasiyi benimseyerek kalkınma ve refaha ulaştığını söyledi.

Tayvan'ın, demokratik ve ilerici değerleri hiçbir zaman terk etmediğini vurgulayan Tsai, bu özelliğiyle bugün otoriter rejimler ile demokrasiler arasında var olduğu ifade edilen ideolojik çatışmanın ön cephesinde yer aldığını savundu.

Tsai, otoriter ve yayılmacı bir tehdit olarak Çin Komünist Partisinin politikaları karşısında demokratik ülkelerin Tayvan'ın yanında olması gerektiğini belirterek "Tayvan düşerse bunun bölgesel barış ve demokratik ittifak sistemi açısından vahim sonuçları olacaktır. Böyle bir sonuç, günümüzün değerler çatışmasında otoriterliğin demokrasiye üstün geldiğinin işareti sayılacaktır." ifadelerini kullandı.

Pekin yönetiminin Tayvan üzerindeki emellerinden hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Tsai, yıllar içinde artan askeri yatırımlarının ardından Çin'in, "barışçı çözüme" bağlılığı terk ederek saldırgan bir tutuma yöneldiğine dikkati çekti.

Tsai, Çin Halk Kurtuluş ordusunun, 2020'den bu yana Tayvan Boğazı çevresindeki askeri varlığını arttırdığını ve Tayvan'ın güney hava savunma tanımlama sahasına neredeyse her gün girdiğini ve Çin anakarası ile Tayvan arasındaki muhayyel çizgiyi zaman zaman geçtiğini belirtti.

Tayvan'ın Japonya'nın kuzeyinden Endonezya'nın Borneo Adası'na kadar olan takımada zincirinin tam ortasında bulunduğunu anımsatan Tsai, bu fay hattının güç yoluyla kırılması halinde uluslararası ticaretin aksayacağı ve tüm Batı Pasifik'in istikrarsızlığa sürükleneceğini vurguladı.

Tsai, "Bir başka deyişle, Tayvan'ın savunmasının başarısız olması, yalnızca Tayvanlılar için felaket olmayacaktır, bölgede 70 yıl boyunca barışa ve olağanüstü ekonomik kalkınmaya zemin teşkil eden güvenlik mimarisini de tepetaklak edecektir." değerlendirmesini yaptı.

Tayvan'ın barışa bağlı olduğunu ve macera aramadığının altını çizen Tsai, "Demokrasimiz ve yaşam biçimimiz tehdit altında kalırsa Tayvan kendini savunmak için ne gerekiyorsa yapacaktır." dedi.

Çin'in çok sayıda uçakla Tayvan'ın hava savunma sahasına girmesi

Çin'de Halk Cumhuriyeti'nin ilanının kutlandığı 1 Ekim Ulusal Günü ve onu izleyen 3 günde toplam 149 uçak, Tayvan'ın Hava Savunma Tanımlama Sahası (ADIZ) ilan ettiği bölgeye girmişti.

Tayvan Savunma Bakanlığı, 1 Ekim'de 38, 2 Ekim'de 39, 3 Ekim'de 16 ve 4 Ekim'de 56 savaş uçağının hava savunma tanımlama sahasına girdiğini bildirmişti.

Çin'in Tayvan'ın ADIZ ilan ettiği bölgeye yönelik uçuşlarını, uçak sayısını artırarak sürdürmesi, bölgede gerilimin tırmandığının işareti olarak yorumlanıyor.

Çin Halk Cumhuriyeti, Komünist, Aralık, Tayvan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Tayvan lideri Tsai'e göre adanın Çin'e geçmesi demokrasi açısından vahim olabilir - Son Dakika


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