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TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu - Son Dakika

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu

10.10.2021 16:44

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde temaslarda bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, Mardin'in Midyat ilçesinde temaslarda bulundu.

Çavuşoğlu, AK Parti Bursa milletvekilleri Müfit Aydın, Osman Mesten, Refik Özen, Zafer Işık, Bursa'nın Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmangazi Belediye Başkan yardımcıları ve iş insanı Zeki Eker'den oluşan heyetle Midyat'a geldi.

Midyat Kaymakamı Ahmet Solmaz, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti İlçe Başkan Vekili Abdulvahap Arpağ tarafından karşılanan heyet, Akçakaya Mahallesinde bulunan konuk evi ve tarihi Gümüşçüler Çarşısında incelemelerde bulundu.

Esnafı ziyaret eden heyet alışveriş yaptı, vatandaşlarla görüştü.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu
TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu

Osmangazi, İnceleme, Siirt, TBMM, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu - Son Dakika


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SON DAKİKA: TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu Midyat'ta temaslarda bulundu - Son Dakika
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