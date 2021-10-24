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Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor - Son Dakika

Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

24.10.2021 14:21

Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor Karla karışık yağış etkili oldu Tekirdağ'ın Malkara ile Şarköy Karayoluna çöken sis görüş mesafesini 5 metreye kadar indirdi.

Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Karla karışık yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ile Şarköy Karayoluna çöken sis görüş mesafesini 5 metreye kadar indirdi. Malkara İlçe merkezinde ise karla karışık sağanak yağış etkili oldu.

Malkara Şarköy Karayolunda bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yola çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Malkara Şarköy yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Karla karışık sağanak

Ayrıca Malkara İlçesinde etkili olan karla karışık sağanak yağış sebebiyle İstanbul Çanakkale yolunda da sürücüler yer yer ilerlemekte güçlük çekti.

Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor
Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Tekirdağ, Malkara, Şarköy, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor - Son Dakika
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