Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor - Son Dakika

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Tekirdağ'da yoğun sis: Göz gözü görmüyor

Karla karışık yağış etkili oldu

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ile Şarköy Karayoluna çöken sis görüş mesafesini 5 metreye kadar indirdi. Malkara İlçe merkezinde ise karla karışık sağanak yağış etkili oldu.

Malkara Şarköy Karayolunda bu sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Yola çöken yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar indi. Sis nedeniyle göz gözü görmezken, karayollarında bulunan sürücüler, yolda ilerlemekte zor anlar yaşadı. Malkara Şarköy yollarında yaşanan yoğun sis sebebiyle trafik ekipleri de kontrollerini sıklaştırdı.

Karla karışık sağanak

Ayrıca Malkara İlçesinde etkili olan karla karışık sağanak yağış sebebiyle İstanbul Çanakkale yolunda da sürücüler yer yer ilerlemekte güçlük çekti.