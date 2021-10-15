Temizlik işçisi 'yol verme' kavgasında bıçaklanarak öldürüldü (3) - Son Dakika

BELEDİYE ÖNÜNDE TÖREN DÜZENLENDİ

Bolu'da, görevi başındayken öldürülen belediye temizlik işçisi Turgay Kayaalp için Bolu Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törende Kayaalp'in yakınlarının yanı sıra Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, belediye yöneticileri ve temizlik görevlileri yer aldı. Törende Kayaalp için helallik alındı ve dualar okundu. Kayaalp'in cenazesi Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Şehitler Mezarlığında toprağa verildi.