THE BODRUM CUP'TA 3'ÜNCÜ ETAP - Son Dakika

BODRUM'da, bu yıl 33'üncü kez düzenlenen American Hospital The Bodrum Cup'ın 3'üncü etabı olan Opet etabı, Çökertme-Çökertme rotasında gerçekleştirildi. Ayrıca, yaz aylarındaki yangınlardan en çok zarar gören bölge olan Çökertme'de kurulan etkinlik alanında, yöre halkının kendi ürettiği ürünler satılarak, onlara destek olundu.

Akdeniz'in en büyük deniz festivalleri arasında yer alan American Hospital The Bodrum Cup'ın 3'üncü etabı olan Opet etabı gerçekleştirildi.

ÇOCUKLARA YÖNELİK ÖZEL ETKİNLİKLER DÜZENLENDİ

Türkiye ve dünyanın çeşitli bölgelerinden katılan 60'tan fazla tekne ve yaklaşık bin 500 denizcinin katıldığı etap, Çökertme'de başlayıp yine Çökertme'de sona erdi. Denizde kıyasıya bir rekabet yaşanırken, karada da bir etkinlik alanı kuruldu. Alanda, yangından olumsuz etkilenen yöre halkının kendi ürettiği ürünler satıldı. Ayrıca, çocuklara yönelik özel etkinlikler de düzenlendi. Süper kahramanların kostümlerini giyen animatörlerin düzenlediği oyunlara katılan çocuklar, gönüllerince eğlendi.