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TİHEK ve Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

TİHEK ve Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

07.10.2021 14:10
TİHEK ve Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Trabzon Üniversitesi arasında "İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) ile Trabzon Üniversitesi arasında "İnsan Hakları Alanında İş Birliği Protokolü" imzalandı.

Rektörlük makamında düzenlenen törende, TİHEK Başkanı Prof. Dr. Muharrem Kılıç ile Rektör Prof. Dr. Emin Aşıkkutlu protokole imza attı.

Rektör Aşıkkutlu, AA muhabirine, insan haklarının evrensel bir kavram ve insanlık tarihi kadar eski bir olgu olduğunu söyledi.

İnsan hakları konusunda TİHEK ile yapılan protokolün üniversite açısından önemine vurgu yapan Aşıkkutlu, "Özellikle üniversitemiz Hukuk Fakültesi bünyesinde kurmayı planladığımız insan hakları anabilim dalı, insan hakları ve ayrımcılıkla mücadele araştırma merkezi üzerinden iki kurum arasındaki iş birliğini geliştirip olumlu sonuçlara varacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Aşıkkutlu, Türkiye'de ve dünyadaki insan hakları ile ayrımcılıkla mücadele konusunda farkındalığın yükselmesine katkı vermek istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu konuda hukuk fakültemizde müfredat içerisinde de insan haklarına ilişkin derslerimiz olacaktır. Dolayısıyla bu alanda yakın iş birliğini sağlamak ve bunu geliştirmek her iki kurumun birbirinden istifade etmesini ağlamak, tecrübelerini birbirine aktarmak ve bu konuda hem ülkemizde hem de dünyadaki gelişmelere katkı sunmak amacıyla yaptığımız bu protokolün kurumlarımız için, ülkemiz için ve bütün insanlık için hayırlı olmasını niyaz ediyorum."

TİHEK Başkanı Kılıç ise yaklaşık 3 ay önce göreve geldiğini ifade ederek, yoğun şekilde bütün illerdeki üniversitelerle iş birliği protokolleri imzalama çabası içerisinde olduklarını aktardı.

Hukuk fakültesi bulunan üniversitelerde insan hakları dersi ve insan hakları hukuku dersinin zorunlu olarak müfredatta yerini aldığını kaydeden Kılıç, müfredatın içeriğinin belirlenmesi konusunda kurumsal olarak bir misyon icra ettiklerini söyledi.

Kılıç, "Sadece bununla sınırlı değil, insan hakları merkezleri, insan haklarının her tematik alanında ayrıca ayrımcılıkla mücadele noktasında, eşitlik ilkesinin tahkimi noktasında kurumlarımızla üniversitelerimizle iş birlikleri gerçekleştiriyoruz." dedi.

Bu bağlamda farklı şekillerde farklı iş birlikleri gerçekleştirdiklerini belirten Kılıç, "Çalıştaylar, sempozyumlar, seminerler, konferanslar ve kongreler gerçekleştirme iradesi taşıyoruz. Bu iradenin bir neticesi olarak bugün Trabzon'da, Trabzon Üniversitesindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, İnsan Hakları, Türkiye, Trabzon, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TİHEK ve Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TİHEK ve Trabzon Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika
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