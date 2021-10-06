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TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması - Son Dakika

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması

06.10.2021 17:31
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuk sisteminin yargının yükünü hafiflettiğini ve toplumsal barışa katkı sağladığını söyledi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı (TOBB) Rifat Hisarcıklıoğlu, ara buluculuk sisteminin yargının yükünü hafiflettiğini ve toplumsal barışa katkı sağladığını söyledi.

Gaziantep Genç Girişimciler Odası (GAGİAD) ev sahipliğinde TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi iş birliğinde bir otelde "Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Sempozyumu" düzenlendi.

Programa katılan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, aşırı dosya yükü sebebiyle yargı sisteminin yavaş işlemesinin hep şikayet konusu olduğunu ve alternatif çözümler üretilmesi gerektiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Bizim özümüz, oda ve borsa camiamız ahilikten geliyor. Beğenmeyip terk etmişiz. İki tüccarın arasındaki meseleyi ahiler çözermiş. Mahkeme yok, kadıya gitme yok, başka yere gitmiyorsun. Benim meselemde, alacak verecek meselesini benden iyi kimse bilebilir mi, biz biliriz. Biz terk ettik, bizden sonra bizim terk ettiğimizi Batı hemen üzerine aldı. Zaten ne kadar iyi işimiz varsa hepsini terk etmişiz. İyi işleyen işi aldılar, şimdi biz onlardan tekrar ithal ettik. Ahilik teşkilatını yaptığı işleri şimdi biz yapar olduk."

TOBB'un bu işe sahip çıkması sonucunda iş ve işveren uyuşmazlıklarında, daha sonra ticari davalarda ve son olarak da tüketici davalarında ara buluculuğun zorunlu hale geldiğini hatırlatan Hisarcıklıoğlu, "Doğru olan da buydu. Burada da Adalet Bakanı'nın hakkını vermek lazım. Bu sistemin kullanımı her geçen gün arttı. Ara buluculuk merkezlerine gelen dosya şu anda 2,2 milyon. Eğer bu sistemi biz kurmasaydık bu dosyaların hepsi mahkemelerde olacaktı. Dava süreçleri 4 yıldan 5 yıla çıkacaktı. Bu 2,2 milyon dosyanın yüzde 70'i anlaşmayla bitti. Yani sulhla bitti, rızayla bitti. Eskiden mahkemeyi kaybeden 'bana haksızlık yapıldı' derdi ve hakkını helal etmezdi. Şimdi yüzde 70'i rızayı alıyor, karşılıklı birbiriyle helalleşiyorsunuz, iş bitiyor." dedi.

Hisarcıklıoğlu, adalete erişimin de hızlandığına dikkati çekerek, "Mahkemeden karar çıktığında her seferinde bir taraf mutlu bir taraf mutsuzdu. Ara buluculuk sisteminde iki taraf da mutlu, mutsuz olan yok. İki tarafın da rızası var ve yıllarca davalar sürmüyor. İnsanlar zaman kaybından, maddi anlamda kendilerini yıpratan uzun süreçlerden, yargı sistemimizi önemli bir iş yükünden kurtardı. Böylece mağduriyetler azaldı, adalet duygusu da güçlendi. Dolayısıyla ara buluculuk toplumsal barışa da katkı sağladı." ifadelerini kullandı.

Uyuşmazlıkların çözümünde her türlü desteği verdiklerini ifade eden Hisarcıklıoğlu, şu ana kadar 30 odada bu merkezlerin hayata geçtiğini, 17 odada ise çalışmalar devam ettiğini ve ara buluculuğa ilişkin pek çok eğitimler düzenlediklerini ekledi.

Bu konuda toplumda bilincin arttığına dikkat çeken Hisarcıklıoğlu, şöyle devam etti:

"Ekonomimizi ve yargı sistemimizi güçlendirecek, toplumsal barışa katkı sağlayacak her düzenleme bizim için önemli ve değerlidir. Gaziantep'teki ara buluculuk merkeziyle iş insanları hem daha hızlı hem daha ucuza anlaşmazlıklarını çözmüş olacak. Hukuk sistemi devletin ve ekonominin temel direğidir. Hukuk olmadan ekonominin olabilme şansı sıfır. Her şeyin başı hukuk. Bütün imparatorlukların altında sağlam hukuk sistemi vardır. Ne zaman hukuk sistemi zayıflamış, o zaman o imparatorlukların hepsi de yıkılmış. Hukuk güçlü olursa, insanların birbirine, kurumlara ve sisteme olan güveni artar. Adalet ve güven duygusu bir ülkede güçlü ise o ülkenin ekonomisi de güçlü olur. Bizim kültür ve inancımızda da hukukun yeri çok önemli. Mülkün temelinde adaletin olduğuna inanan bir milletiz. Biz güçlünün haklı olduğu değil, haklının güçlü olduğu bir Türkiye istiyoruz, amacımız bu. İşte bu yüzden adaletin terazisini, dengesini korumalıyız. Ara buluculuk gibi çağdaş sistemlerden daha açık faydalanmalıyız."

GAGİAD Başkanı Cihan Koçer, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerinden ara buluculuk sisteminin başarısına katkıda bulunmak istediklerini belirterek, "Çünkü bu sistemde mağduriyetlerin azaldığını, adalet duygusunun güçlendiğini görüyoruz." dedi.

Koçer, konuşmaların ardından Hisarcıklıoğlu'na plaket ve 27 fidan bağışına ilişkin belge hediye etti.

Etkinliğe, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer ile hakimler, avukatlar ve iş insanları katıldı.

Sempozyumda katılımcılar, "ara buluculuğun önemi", "ara buluculuğun tarihi", "ara buluculukta taraf vekilliği" gibi konularda konuşma yaptı.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması
TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması

Gaziantep, Türkiye, Adalet, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması - Son Dakika


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SON DAKİKA: TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep'te ara buluculuk sempozyumuna katıldı Açıklaması - Son Dakika
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