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Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı - Son Dakika

Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı

09.10.2021 15:34

ZONGULDAK'ta, trafikte tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla vuran taksi şoförü Serhat Demir, tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, trafikte tartıştığı milli diskçi Berke İnaloğlu'nu silahla vuran taksi şoförü Serhat Demir, tutuklandı. İnaloğlu'nun kendisini darbettiğini ileri süren Serhat Demir'in, "Beni darbdince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darbettiği için vurdum" dediği belirtildi. Ameliyat edilen İnaloğlu ise, "Herhangi bir sıkıntı, problemim yok. En kısa sürede müsabakalara katılacağım" dedi.

Olay, dün akşam saatlerinde Mithatpaşa Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi'nde meydana geldi. Gazipaşa Caddesi'nde seyir halinde olan taksinin şoförü Serhat Demir ile aynı yöne giden araçtaki milli diskçi Berke İnaloğlu ve yanındaki arkadaşları arasında trafikte tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken, çevredekiler araya girip tarafları ayırdı. Olayın ardından Serhat Demir, silah alarak kent merkezinde Berke İnaloğlu'nu aramaya başladı. Taksi durağının karşısından aracıyla seyir halinde olan İnaloğlu'nu durduran Serhat Demir, tabancasıyla ateş etti. İnaloğlu, sol ayağına isabet eden 3 kurşunla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı İnanoğlu, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnaloğlu'nun bacağındaki kurşunlar ameliyatla çıkarıldı. Tedavisi süren İnaloğlu'nun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Serhat Demir, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Serhat Demir'in emniyette verdiği ilk ifadede trafikte yaşadıkları tartışma sırasında İnaloğlu'nun kendisini darbettiğini iddia ederek, "Beni darp edince sinirlendim. Başka bir caddede silahımla onu durdurdum. Beni darbettiği için vurdum" dediği belirtildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından nöbetçi mahkemeye çıkarılan Serhat Demir, tutuklandı.'EN KISA SÜREDE MÜSABAKALARA KATILACAĞIM'Ameliyatın ardından servise alınan Berke İnaloğlu, "Herhangi bir sıkıntı, problemim yok. Buradan sevenlerime selam söylüyorum. En kısa sürede müsabakalara katılacağım, görüşmek üzere" dedi.

Berke İnanoğlu'nun babası Erdal İnaloğlu ise oğlunun sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Herhangi bir sıkıntı yok. 5 el sıkmış. 3 tanesi sol ayağına girmiş. Ameliyat oldu, kurşunlar çıkarıldı. 15 güne kadar yürümeye başlar. Verilmiş sadakası olduğunu söyledi doktorlar. Spor yapmasında bir sıkıntı olmayacağını söylediler" dedi.


Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı
Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı

Serhat Demir, Zonguldak, Taksi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Trafikte tartıştığı milli sporcuyu vuran taksici tutuklandı - Son Dakika
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