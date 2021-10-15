Trakya ve Çanakkale çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı - Son Dakika

Trakya ve Çanakkale çevreleri için kuvvetli sağanak uyarısı

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Trakya ile Çanakkale çevrelerinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünde yapılan uyarıya göre, bu gece saatlerinden itibaren Trakya ile Çanakkale çevreleri yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanaklı olacak. Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

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