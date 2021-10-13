Tunus açıklarında 23 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika

Tunus açıklarında 23 düzensiz göçmenin kurtarıldığı, 2 göçmenin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tunus Kızılayı Mednin Vilayeti Direktörü Münci Selim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusundaki Zerzis kenti açıklarında Bangladeş ve Mısır uyruklu 23 düzensiz göçmenin kurtarıldığını söyledi.

İki kişinin ise kayıp olduğunu aktaran Selim, kurtarılan göçmenlerin Zerzis Limanı'na nakledildiğini ve iki günlük karantinanın ardından göçmen barınağına gönderileceğini kaydetti.

Afrika'nın kuzeyindeki Tunus ve Libya gibi ülkeler, Akdeniz üzerinden yasa dışı yollarla Avrupa'ya ulaşmak isteyen düzensiz göçmenler için bir çıkış noktası olarak görülüyor.

Her yıl binlerce göçmen daha iyi bir yaşam umuduyla Avrupa'ya ulaşmak için Afrika'dan Akdeniz'e açılıyor. Göçmenlerin bir kısmı Avrupa'ya ulaşmayı başarırken bir kısmı ise denizde can veriyor.