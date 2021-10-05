Üye Girişi
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika

Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame

05.10.2021 22:18
Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame, System.String[]

- Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame 2 yıla kadar hapsi talep edildi Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber Türkiye'nin ABD yetkilisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

- Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame

2 yıla kadar hapsi talep edildi

İSTANBUL - Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan Uber Türkiye'nin ABD yetkilisi hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, ABD'li Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fikri ve Sınai Haklar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, SS Yeni Nesil Taksiciler Taşıma ve İşletme Kooperatifi 'müşteki', Uber Türkiye yetkilisi ABD vatandaşı Francois Pascal Chadwick ise 'şüpheli' olarak yer aldı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, Uber Türkiye'nin 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu, Karayolları Trafik Yönetmeliği, Ticari Taksi ve Taksi Dolmuş Yönergesi'nin ilgili maddelerinde belirtilen şartlara aykırı hareket ederek, mobil cihaz uygulaması aracılığıyla tarifeli yolcu taşımacılığı yaptığı ve buna aracılık ettiği iddiasına ilişkin şikayetler üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

İddianamede, Uber Turkey Yazılım ve Teknoloji Şirketinin suç tarihi itibarıyla yetkilisinin ABD'de yaşayan ve Türkiye'ye hiç gelmediği tespit edilen Francois Pascal Chadwick olduğu ve yazılı olarak gönderdiği savunmasında suçlamaları kabul etmediği kaydedildi. Bilirkişi raporuna yer verilen iddianamede, raporda 'Uber Türkiye'nin yasal olarak aldığı D2 Yetki Belgesini, amaç ve kapsamı dışında tarifeli taşımacılıkta kullanarak haksız rekabet suçunu işlediği' görüşünü yansıttığı belirtildi. İddianamede, şüpheli Francois Pascal Chadwick'in 'haksız rekabet' suçunu işlediği gerekçesiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 62/1. maddesi uyarınca 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Öte yandan Barış İ., hakkındaki 'haksız rekabet' suçundan yürütülen soruşturma evrakının Uzlaştırma Bürosuna gönderildi.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Cumhuriyet, Türkiye, Uber, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar 21:52 Norveç kabusu yaşıyor! Türkiye maçında oynayacak futbolcu bulmakta zorlanıyorlar Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin 21:35 Ahmet Davutoğlu, Devlet Bahçeli'nin "Bölücü kebapçılar" ifadesine tepki gösterdi Bahçeli, 20:59 Bahçeli, "Bölücü kebapçılar" sözünde kimi kastetti? MHP, konuya fotoğrafla açıklık getirdi
Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi 20:14 Son Dakika: Türkiye'de 5 Ekim günü koronavirüs nedeniyle 228 kişi vefat etti, 29 bin 802 yeni vaka tespit edildi Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti 19:32 Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, karnındaki çocuğunu kaybetti Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a 18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek 17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada 16:00 Suriye'deki kriz çözülüyor! Sığınmacıların dönüşü de masada

Son Dakika Haberleri
19:06 Sinarit avına çıkan amatör balıkçı büyük şaşkınlık yaşadı! Ağına takılan dev camgöz köpek balığı tedirgin etti
18:40 Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor
18:28 Antalyaspor'da yeni dönem başladı! Akdeniz ekibi geleceğini Nuri Şahin'in ellerine bıraktı
18:20 İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, hakkında ortaya atılan iddiaları yalanladı
18:20 Meral Akşener, yanında olduğunu unutup Ali Babacan'a "son 20 yıl" iması yaptı! Son anda toparladı
18:09 CHP'yi yasa boğan ölüm! Eski başkanın 8 aylık hamile eşi koronayı yenemedi, bebekleri hayatta kalma savaşı veriyor
18:04 Elon Musk köpeğinin fotoğrafını paylaştı, aynı isimde olan kripto para yüzde 40 değer kazandı
17:59 Bu iddia bomba etkisi yarattı! İtalyan spiker Leotta'dan ayrılan Can Yaman'ın partneri Francesca Chillemi ile aşk yaşadığı öne sürüldü
17:56 MHK harekete geçti! Çaykur Rizespor-Galatasaray maçının hakemi Ali Palabıyık'a maç verilmeyecek
17:52 Flash TV'ye, yeni yayın dönemi öncesi Saba Tümer'den ayar: Tekliflerine evet demedim
Sinekkapan bitkisi, yapraklarının arasına giren kurbağayı tek hamlede nefessiz bıraktı Sinekkapan bitkisi, yapraklarının arasına giren kurbağayı tek hamlede nefessiz bıraktı         
22:03
Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı Tatilden döndükten sonra evinin önüne bıraktığı araçtaki kilolarca cevizi gören adam büyük şaşkınlık yaşadı         
21:49
İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı İki efsane burun buruna geldi! Khabib ile Ronaldo'nun o anlarına yağmur gibi beğeni yağdı         
21:10
Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı Trump, 25 yıl sonra Forbes'un en zenginler listesinde yer alamadı         
20:26
6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar 6 parti parlamenter sistem için TBMM'de toplandı! İşte üzerinde uzlaşmaya varılan başlıklar         
19:37
Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor Bağcılar Belediye Başkanından, İmamoğlu'na sitem! Çürümeye terk edilen öğrenci yurdu inşaatını istiyor         
18:40
Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu Musa Orhan'ın avukatı, Ezgi Mola'dan sonra şimdi de Farah Zeynep Abdullah için suç duyurusunda bulundu         
18:19
Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi Ece Ronay'a yolladığı mesajlar ortaya çıkan Mehmet Ali Erbil, özür diledi         
16:37
Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir Son Dakika! Erdoğan'dan, rektörün önünü kesen Boğaziçili öğrencilere sert cevap: Böyle öğrenci olmaz, bunlar ancak terörist olabilir         
15:36
Şehirler arası otobüslerde açık bilette Şehirler arası otobüslerde açık bilette "12 saat" şartı kaldırıldı         
14:53
ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı ABD'de durakta bekleyen kadını rayların üzerine attı         
13:38
İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun İddia programında Ertan Süzgün, Hande Sarıoğlu'nun ayaklarını okşayarak: Yaklaşamıyorum çok güzel kokuyorsun         
12:46
Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı Voleybol oyuncusu Zehra Güneş'ten Cristiano Ronaldo itirafı         
10:53
Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum Şarkıcı Ece Ronay, Mehmet Ali Erbil'in kendisine attığı mesajları yayınladı: Bu akşam yanınızda uyumak istiyorum         
10:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasında 1000 TL'lik alışveriş yaptı         
10:31
Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz Rakamlar değişti! Türkiye'de kaç Suriyeli var, işte en çok yaşadıkları 3 ilimiz         
09:59
İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü İnternetteki aksaklık yüzünden onlarca İHA, patır patır halkın üzerine düştü         
07:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2021 22:23:11. #1.12#
SON DAKİKA: Uber Türkiye'nin ABD'li yetkilisi hakkında iddianame - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement