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"Üniversiteli olmak için son şans YKS 2'nci ek yerleştirme dönemi" - Son Dakika

"Üniversiteli olmak için son şans YKS 2'nci ek yerleştirme dönemi"

15.10.2021 12:20

YKS 2021 1'inci ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı.

YKS 2021 1'inci ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar için ise YKS 2'nci ek yerleştirmenin son şans olduğunu belirten İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun adaylara bu dönemi çok iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi.

YKS 2021 1'inci ek yerleştirme ile bir üniversiteye yerleşen adaylar üniversite kayıt işlemlerini geçtiğimiz günlerde tamamladı. Üniversiteye yerleşemeyen adaylar, YKS 2'nci ek yerleştirmede TYT'de en az 140, AYT ve YDT'de en az 170 puan alan adaylar da tercih yapacak. Adaylar tercihlerini, 14 – 18 Ekim arasında, kılavuzda yer alan kurallara göre ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden veya ÖSYM AİS mobil uygulamasından T.C. Kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak kendileri yapacaklardır. Tercih işlemleri, 18 Ekim'de tarihinde sona erecek.

"BU DÖNEMİ ÇOK İYİ DEĞERLENDİRİN"

İstanbul Rumeli Üniversitesi Rehberlik Uzmanı Cihan Kuzgun adaylara öneride bulunarak, "Üniversiteli olma yolunda son şansı YKS 2'nci ek tercih dönemi. Bu dönemi çok iyi değerlendirsinler" diye konuştu.

Kuzgun, baraj puanları hakkında ise şu bilgileri verdi:

"YKS 2021 2'nci Ek yerleştirmede dikkat edilmesi gereken en önemli nokta baraj puanları. 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Bu nedenle adaylar son şanslarını iyi değerlendirsinler. Tercihlerini yapsınlar."

YÜZDE 50 ORANINDA BURS İMKANI

Ek yerleştirme ile üniversiteye gelecek olan öğrencilere sağlanacak burs olanakları hakkında da bilgi veren Kuzgun, "Öğrencilere ilk üç tercihte yüzde 50, 4 ve 5'inci tercihlerinde ise yüzde 45 oranında da 'Büyük Yöre' olarak adlandırdığımız burs imkanını sağlıyoruz. Büyük Yöre bursumuz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege, Karadeniz, Akdeniz bölgeleri ve tüm Trakya bölgesi için geçerlidir" dedi.

TERCİH LİSTENİZİ OLUŞTURUKEN BUNLARA DİKKAT EDİN

Tercih listelerini oluştururken adayların dikkat etmeleri gerektiği noktaları anlatan Kuzgun, "Öncelikle önlisans bölümlerinden tercih yapacak adayların TYT puanının 140 ve üzeri, lisans bölümlerinden tercih yapacak adayların ise AYT puanının 170 puan ve üzeri olması gerekiyor. Ayrıca sıralama barajı olan bölümleri tercih ederken de kendi sıralamalarının uygun olup olmadığını göz önünde bulundurmaları şarttır. Adaylar Yükseköğretim Programları ve Kontenjanlar Kılavuzunu mutlaka detaylıca okusunlar. İstek sıralarına göre tercih edecekleri tüm program ve bölümleri belirlemeliler. Belirledikleri program ve bölümlerin burs, ücret, özel koşullar vb. özelliklerini çok dikkatli incelemelerini tavsiye ederim ki hatasız bir liste oluşturabilsinler. Tercih listelerini oluştururken ilgilerinin, yeteneklerinin doğrultusundaki alanları düşünerek tercih yapmaları önemlidir. Sınavdan aldıkları puana göre bölüm seçmek doğru değildir. Sevmedikleri istemedikleri bir bölümü puanları tutuyor diye listelerine almamalarında fayda vardır" önerisinde bulunarak sözlerini noktaladı.


Üniversiteli olmak için son şans YKS 2'nci ek yerleştirme dönemi

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Üniversite, AYT, TYT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Üniversiteli olmak için son şans YKS 2'nci ek yerleştirme dönemi' - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Üniversiteli olmak için son şans YKS 2'nci ek yerleştirme dönemi" - Son Dakika
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