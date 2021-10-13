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Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" - Son Dakika

Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi"

13.10.2021 18:12

Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi" "15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir" Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" programında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr.

Vali Dağlı: "Afetler daha da artacak gibi"

"15 yaşını tamamlayan öğrenciler AFAD gönüllüsü olabilir"

Samsun'da AFAD gönüllük kampanyası başlatıldı

SAMSUN - "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" programında konuşan Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Afetler daha da artacak gibi bir görüntü sergileniyor. Bu anlamda hazırlıklarımızı daha fazla arttırmamız lazım. Samsun'da 15 yaşını tamamlayan öğrencilerimizi Afet ve Acil Durum gönüllüsü olmaya davet ediyorum" dedi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezinde gerçekleşen programda "Dünya Afet ve Risklerinin Azaltılması Günü" kapsamında AFAD gönüllülük kampanyasının açılışı gerçekleştirildi. Program ilk olarak İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Arıcı Kizek tarafından 'nasıl AFAD gönüllüsü olunur ve AFAD gönüllük sisteminin faydaları' konularında sunum yapılmasıyla başladı. Uzman Kizek sunumda, "AFAD gönüllük sistemine öncelikle E-Devlet sistemi üzerinde başvuruyoruz. Başvurumuz kabul olduktan sonra sistem gönüllük sistemine yönlendiriliyor. Sisteme giriş yaptıktan sonra sistemdeki eğitimleri tamamlamamız gerekiyor. Bu sistem herkesin kendi kişisel bilgilerinin olduğu sistemdir. Bu sisteme giriş yaptıktan sonra sizlerden isteğimiz tüm uzaktan eğitimlerini tamamlamanız. Bu eğitimleri tamamladıktan sonra temel AFAD gönüllüsü oluyorsunuz" diye konuştu.

"Okullarımızda yaygınlaştıracağız"

Akabinde kürsüye gelen Samsun Valisi Dağlı, "AFAD gönüllülük eğitimi ve gönüllülük kampanyasını açılışını bugün itibarıyla yapıyoruz. Bu ülkemizin tamamında başlayan bir programdır. Özellikle okullarımızda başlamak suretiyle AFAD gönüllüğü artırılacak. Bütün çabamız gayretimiz bu yöndedir. Afetlerle son yıllarda daha fazla karşı karşıya kalıyoruz. Gerek dünyadaki gerek ülkemizdeki afetlerin arttığını hatta ilimizde de AFAD'a maruz bir il olduğumuzu biliyoruz. 1940'lı yıllarda Ladik ve Vezirköprü'de yaşanan deprem, son yıllardaki sel felaketleri ve heyelan gibi afetlere maruz kaldık. Bunlar iklim değişikliği ile daha fazla yaşanır hale geldi. İnşallah bu şekilde olmaz. Ancak daha da artacak gibi bir görüntü sergileniyor. Bu anlamda hazırlıklarımızı daha fazla arttırmamız lazım. 15 yaşından itibaren bu eğitimler afet gönüllüğü başlamak suretiyle afet gönüllüsü olma şansımız var. Okullarımızda bunu yaygınlaştıracağız. Yine okullarımızda bu manada kulüpler kollar oluşturuluyor" şeklinde konuştu.

"15 yaşını dolduranları gönüllü olmaya davet ediyorum"

Samsun'da öğrencileri AFAD gönüllü olmaya davet eden Vali Dağlı, "Gönüllülüğün ne kadar önemli olduğunu ben Sinop'ta yaşadığımız sel felaketinde gördüm. Ayancık koordinatörü olarak görev yaparken birinci günden itibaren gönüllülerin oraya gelmeye başladığını gördük. Tabii, oradakiler daha yetişkin gönüllülerdi. Orada arama kurtarmaya katılanlar, yardım dağıtımına katılanlar ve her anlamda AFAD gönüllerimiz orada yer almış oldu. Bizim halkımızda gerçekten yardımlaşma duygusu çok fazla. Samsun'da öğrencilerimizi tamamını birer AFAD gönüllüsü yapmak suretiyle eğitimlerinin tamamlamalarını istiyoruz. Hazırlıklı olmak durumundayız her zaman. Samsun'da 15 yaşını tamamlayan öğrencilerimizi AFAD gönüllüsü olmaya davet ediyorum" şeklinde konuştu.

Programın sonunda Vali Dağlı, Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, İlkadım Kaymakamı İbrahim Keklik, Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Canik Kaymakamı Mahmut Halal, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Yiğit ve İl Afet ve Acil Durum Müdürü Levent Uçarlı, AFAD gönüllüsü olan öğrencilere çanta hediye etti.

Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi
Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi
Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi
Vali Dağlı: Afetler daha da artacak gibi

E Devlet, Samsun, AFAD, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Vali Dağlı: 'Afetler daha da artacak gibi' - Son Dakika


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