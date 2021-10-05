Van'da 27 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Kontrolde, minibüslerde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen, aralarında çocuk ve kadınların da yer aldığı 27 Afganistan uyruklu bulunduğu saptandı.

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