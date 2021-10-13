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Vergi Müfettişleri Derneği'nden TBMM'ye ziyaret - Son Dakika

Vergi Müfettişleri Derneği'nden TBMM'ye ziyaret

13.10.2021 09:21
Vergi Müfettişleri Derneği'nden TBMM'ye ziyaret

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis Başli ve yönetim kurulu üyeleri TBMM'de ziyaretlerde bulundu.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis Başli ve yönetim kurulu üyeleri TBMM'de ziyaretlerde bulundu. Vergi usul kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi hakkında hazırlanan rapor da TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz'a sunuldu.

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis BAŞLİ ve Yönetim Kurulu Üyeleri TBMM Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Erkan Akçay ve Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'u ziyaret etti.

Yapılan görüşmelerde, Vergi Denetim Kurulu'nun yapısı, vergi denetiminin tek çatı altında toplanmasının Türk Vergi Sistemine katkısı, vergi denetiminin kayıt dışılıkla mücadeledeki etkinliği, inceleme oranlarındaki ve inceleme kalitesindeki artış ile gündeme dair konular ele alındı. Önceki dönemlerde vergi denetimindeki çok başlılığın Türk Vergi Sistemine verdiği zararlara değinilerek, vergi incelemesinin tek elden planlanmaması nedeniyle bir mükellefin birden fazla kurul tarafından aynı yıl içerisinde veya farklı dönemlerde incelendiği bu yüzden az sayıda mükellefin incelenebildiği ve incelemelerin verimli olmadığı vurgulandı.

"VERGİ DENETİM KURULU'NUN ÇALIŞMADIĞINA DAİR İDDİALAR ASILSIZDIR"

Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Genel Başkanı Ahmet Halis Başli, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, "TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nun 6 Ekim Çarşamba günkü toplantısında İstanbul Milletvekili Mehmet Akif Hamzaçebi, Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu ve İstanbul Milletvekili Vedat Demiröz' ün Vergi Denetim Kurulu'nun çalışmadığına dair iddiaları asılsızdır. Kurumu yıpratıp, vergi müfettişlerini olumsuz etkiliyor. Cumhuriyet tarihinin en fazla matrah takdiri, vergi tarhı ve cezası uygulamasının Vergi Denetim Kurulu'nun kurulması sonrası gerçekleştiği, vergiye uyum seviyesinin ve sektörel bazda vergi inceleme oranlarının artırıldığı, vergi incelemesi geçirmemiş sektörlerin ve büyük firmaların Vergi Denetim Kurulu sonrasında inceleme geçirdikleri, devletimizin mücadele ettiği her alanda vergi müfettişlerinin etkin bir şekilde görev aldığı ifade edilerek, zaman içerisinde ihtiyaçlara uygun olarak reforme edilmediğinden karmaşık ve dağınık bir yapıya bürünen vergi denetiminin makro bir anlayışla yeni baştan revize edilmesi neticesinde kurulan Vergi Denetim Kurulu ile bilimsel ve teknik gelişmelere uygun, etkin, etkili, verimli ve adil bir Vergi Denetim Sistemi oluşturulması yolundaki büyük adımın nasıl atıldığının doğrudan aktarılması ve kayıt dışılıkla mücadele kapsamında her geçen gün etkinliği ve verimliliğinin arttırılarak kamu mali yönetiminin daha iyi noktalara gelmesi yolunda daha da güçlendirilmesi gerekirken bu gün bazı kimseler tarafından Vergi Denetim Kurulu'nun itibarsızlaştırılmaya çalışılması ve bünyesindeki denetim ordusunun etkinliği ve verimliliğinin istatistiki ve bilimsel veri olmadan tartışılmasını hiçbir şekilde kabul etmemiz mümkün değildir. Tüm engelleme çalışmalarına rağmen ülkemizin gelişmesi ve geleceği için var gücümüz ile çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Başli, "Vergi affı ve matrah artırımları gibi iş akışını engelleyen süreçlere rağmen Vergi Müfettişleri denetim noktasında etkin bir şekilde görevini icra etmektedir. Kurulun teşkilatlanma dönemi olan 2011 yılından günümüze devletimiz adına kanun kapsamında verilen her görev en üstün çabayla icra edilmiştir. Sadece vergisel anlamda duyulan ihtiyaçlar değil 15 Temmuz sonrası OHAL KHK dönemlerinde yine verilen görevler layıkıyla tamamlanmıştır" ifadelerini kullandı.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Vergi Müfettişleri Derneği'nden TBMM'ye ziyaret - Son Dakika


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