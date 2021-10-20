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Yalancı - 6. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika

Yalancı - 6. Bölüm 2. Fragman

20.10.2021 09:43

İki taraf tek doğru!Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir.

İki taraf tek doğru!

Deniz zeki, yetenekli, kendini işine adamış bir edebiyat öğretmenidir. Mehmet Emir ise ünlü bir cerrah. Oğlu Deniz'in öğrencisidir. Her ikisi de epey zamandır hayatlarına kimseyi sokmamıştır. Aralarındaki çekim, onları önce beraber çıktıkları bir akşam yemeğine daha sonra da hayatlarını alt üst edecek bir dizi olayın içine sürükler. Masum bir yemeğin kendileri ve ailelerini büyük yıkımlarla karşılaştıracağı akıllarına bile gelmez.

Peki o gece ne olmuştur? Deniz ve Mehmet Emir dışında kimse bilmemektedir. İkisi de geceyi farklı anlatır. ve gerçeğin peşinde gerilimli soluk soluğa bir maceraya atılır. Yapmaları gereken tek şey doğru söylediklerini ispatlamaktır.

Evet! Her hikayenin iki yüzü vardır. Gerçek ise tektir. Ama şimdi herkesten yüzünü gizlemektedir.

Yapımcı: Süreç Film

Yönetmen: Hülya Gezer

Senaryo: Yazıhane

Oyuncular:

Deniz: Burçin Terzioğlu

Mehmet Emir: Salih Bademci

Yasemin: Hazal Türesan

Murat: Cemal Toktaş

Okay: Şahin Irmak

Canan: İmer Özgün

Erdal: Murat Kılıç

Arif: Serkan Tınmaz

Görkem: Efsane Odağ

Doruk: Fatih Berk Şahin

Ahmet: Emir Çubukçu

#Yalancı

Yalancı - 6. Bölüm 2. Fragman

Mehmet Emir, Yalancı, TV, Son Dakika

Kaynak: DailyMotion.com

Son Dakika TV Yalancı - 6. Bölüm 2. Fragman - Son Dakika


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