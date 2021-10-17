Adreslerde yapılan aramalarda toplamda 3 kilogram kubar, metamfetamin, afyon sakızı ve uyuşturucu hap ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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