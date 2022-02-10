Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sanatçı Tamer Levent'i ağırladı - Son Dakika

Hacettepe Üniversitesi Senfoni Orkestrası, sezonun ikinci konserinde, Igor Stravinsky'in "Askerin Öyküsü" isimli eserini, anlatıcılığını tiyatro sanatçısı Tamer Levent'in üstlendiği konserle seslendirdi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Konser Salonu'nda düzenlenen konserin ilk bölümünde flüt sanatçısı Prof. Dr. Cem Önertürk, İtalyan besteci Saverio Mercadante'nin Flüt Konçertosu No.2'yi sanatseverlere sundu.

Konserin ikinci bölümünde ise Igor Stravinsky'in 1917'de yazımını tamamladığı, şeytanla anlaşma yapan ve sonunda ruhunu kaybeden firari bir askerin hikayesini anlatan "Askerin Öyküsü" isimli eser sunuldu.

Anlatıcılığını usta sanatçı Tamer Levent'in üstlendiği konserde, sanatçıya keman, kontrabas, klarnet, trompet, trombon, fagot, vurmalı çalgılar eşlik etti.

Dinleyiciler ünlü sanatçıyı dakikalarca ayakta alkışladı.

Sezonunun ikinci konserinin sonunda Şef Rengim Gökmen, Ankara Devlet Konservatuvarı mezunlarından Levent'in hiçbir karşılık beklemeden İstanbul'dan gelerek, orkestraya eşlik etmesi dolayısıyla sanatçıya teşekkür etti.

Tamer Levent de Ankara Devlet Konservatuvarının sadece mesleklerini değil, kişiliklerini de belirleyen bir okul olduğunu, bu yüzden bugün sahnede olmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Levent'in, "Salgın dönemi bazı şeyleri anlamlandırmamıza vesile oldu. Uzun süredir hatta yıllardır sanatı seven insanlarla 'Sanata Evet' diyoruz. O yüzden şimdi 'Sanata Evet' tekrar der misiniz." çağrısı üzerine, dinleyiciler "Sanata Evet" sloganını hep bir ağızdan söyledi.

Konseri, Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu Mediha Nami Osmanoğlu de Martinez, Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Genel Sekreteri Pınar Alpay Yüksel, Mamak Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Düğmeci, akademisyenler, öğrenciler ve sanatseverler dinledi.