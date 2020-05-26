Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor - Son Dakika

Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor

Tarih boyunca Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Türk ve Müslüman toprağı haline gelen Raban Kale-i Zerrin, gün yüzüne çıkmayı bekliyor.

Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor, System.String[]

Tarih boyunca Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı ve Anadolu Selçuklu Devleti ile Türk ve Müslüman toprağı haline gelen Raban Kale-i Zerrin, gün yüzüne çıkmayı bekliyor. Yaklaşık 6 yıl süren kazı çalışmaları ile önemli bir kısmı gün yüzüne çıkan tarihi kale, 4 yıldır ise çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyor

M.Ö. 3000-1200 tarihlerinden itibaren önemli uygarlıklara ev sahipliği yapan ve Gaziantep'in Araban ilçesine bağlı Kale Mahallesi'nde bulunan Raban Kale-i Zerrin'in binlerce yıl sonra bir kısmı gün yüzüne çıkarılırken, 2 etap halinde yürütülen kazı çalışmaları ise 4 yıl önce durdu. İslam öncesinde Raban Kalesi olarak da bilinen ve asırlarca Urfa Haçlı Kontluğu ile Ermeni Krallığı arasında paylaşılamayan kalenin kalıntıları günümüze kadar ulaştı. Müslüman ve Türk devletleri açısından da stratejik önemi bulunan kalenin büyük bir bölümü ise yaklaşık yarım asırdır toprak altında kaldı. Tarihi kaynaklara göre 1940 yılına kadar sağlam bir şekilde ayakta duran kale, bu tarihten sora ise surlarındaki taşlar inşaatlarda kullanılmak için sökülürken, kalıntıları ise toprak altında unutulmaya başlandı.

2010 yılında başlatılan kazı çalışmaları ile gün yüzüne çıkartılmak istenen kale ve içerisindeki çalışmaların ilk etabı 2 sene sürdü. 2014 yılında tekrar başlayan çalışmalar da iki yıl sürerken bu süreçte kalenin büyük bir bölümü, içerisindeki cami ve çevresi toprak altından çıkarılabildi. 2016 yılında ikinci etabı biten kazı çalışmalarının üçüncüsüne ise bir türlü başlanılamadı. Ekonomik sebeplerden dolayı duran kazı çalışmalarına 4 yıldır başlanılamadı. Şu ana kadar kale sur kalıntılarının yanı sıra kale içerisindeki cami, çeşme ve livas gün yüzüne çıkarılırken, çalışmalarda tandır öğütme taşları, kinkler ve birçok odacıkların yer aldığı kompleks yapı da tespit edildi. Tam olarak ne olduğu belirlenemeyen yapının ve toprak altındaki henüz bilinmeyen bölümleri de yeniden başlanacak çalışmalarla gün yüzüne çıkarılabilecek.

Kalenin hem ilçe hem bölge hem de ülke tarihi açısından büyük önem taşıdığını belirten vatandaşlar 4 yıldır kaderine terk edilen tarihi kalenin şimdi de çökme tehlikesiyle karşı karşıya bulunduğunu belirterek, ara verilen kazı ve restorasyon çalışmalarına bir an önce başlanmasını istiyor

KALENİN BİNLERCE YILLIK TARİHİ

Bugün Araban ilçesinin sembolü olan tarihi Raban Kale-i Zerrin, M.Ö. 3000-1200 tarihinden beri önemli uygarlıklara ev sahipliği yapmış ve İslam öncesi Raban Kalesi olarak bilinir. Araban İç Kalesi'nin en önemli dönemi XI-XIII. yüzyıllar arasındadır. Bu yüzyıllar boyunca kale stratejik önemini sürekli korumuştur. Özellikle Urfa Haçlı Kontluğu, Ermeni Krallığı, Haçlı Seferleri, Memlüklü ve Türk akınlarında elde tutulması gereken en önemli kaleler arasında yer almıştır. Kale, Ermeniler ile Urfa Haçlı Kontluğu arasında sık sık el değiştirmiştir. 1093 yılında Ermenilerin elinde bulunan Araban Kalesi, 1112'den sonra Urfa Haçlı Kontluğu'nun eline geçmiştir. 1108-20 tarihleri arasında Ermeni Kralı Vasil'e ait olan kale, 1112-20 tarihlerinde ise yeniden Haçlıların kurduğu Antakya Prensliğinin eline geçmiştir. Daha sonra ise kale yeniden Ermenilere bırakılmıştır. Bu dönemde kalenin çok sağlam olduğu ve kolay kolay fethedilemediği kaynaklarda geçerken Anadolu Selçuklu Sultanı Mesud tarafından 1148-1150 yıllarında bu zorlu kale fethedilerek, Türk toprağı haline getirildi. 1155'te Atabey Nureddin Mahmud Zengi, bu kaleyi Selçuklulardan almayı başardı. Bu tarihten sonra sırasıyla Araban, Halep Eyyubileri, Anadolu Selçukluları (1218), Memlüklüler, İlhanlılar (1259), Memlüklüler (1260), Dulkadiroğulları ve tekrar Memlüklülerin hakimiyetine girdi. 1517'de ise bölge Osmanlı topraklarına katılan bölge, 1523 yılından sonra Birecik Sancağı'nın Rumkale kazasına bağlanan Araban, daha sonraki yıllarda ise Gaziantep'e bağlandı.

Raban Kale-i Zerrin 1940 yıllarına kadar sağlam bir şekilde ayakta durabilen kala Araban'ın bugünkü ilçe merkezinde 35 metre yükseklikte bulunan yığma tepe üzerine kuruldu, 8595 metrelik bir alanı kaplayan kale üzerinde İç Kale Cami ve bir takım yapı ve toprak altından henüz çıkarılamayan bir kale ile surlarından oluştuğu tahmin ediliyor. XII-XIV. yüzyıllarda çok önemli bir iç kale olmasına rağmen günümüzde pek iz kalmayan kalenin son kalıntıları da yıllara direniyor

(İHA)

Kale, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 04:52 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor - Son Dakika

Son Dakika

Ünlü sunucu sonunda isyan etti: Kalçamla mı meşhur oldum? Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı Acun Ilıcalı, Instagram canlı yayınında 3 milyon izleyiciye ulaşarak dünya rekorunu kırdı Güzel oyuncu, bu pozuyla milyonların aklını başından aldı Karantinadaki 56'lık Yonca, göbek dansıyla kurtlarını döktü Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı 62 yaşındaki Sharon Stone, havuz önünde kasklı ve bikinili poz verdi Survivor bayram özel çekimlerine davet edilmeyen Demet Akalın, Acun Ilıcalı'ya resti çekti: Daha da izlemem Haluk Levent, Kaş'ta yanan 25 dönümlük alanı ağaçlandırmak için çalışmalara başladı Survivor 2020'de ünlü isimlerin yarıştığı Anlat Bakalım'da kazanan belli oldu Cem Uzan torun sahibi oldu Şeyma Subaşı, kendisini övdüğü paylaşımı kısa sürede yayından kaldırdı Kalça estetiği yaptıran Linet, mini şortuyla poz verdi Şahan Gökbakar, kızına olmayan terlikleri çocuklara hediye ederek herkese örnek oldu İrem Derici'den sanat camiasını kızdıracak sözler: 10 milyon TL param olsa şarkıcılığı bırakırım
Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun Pınar Altuğ'un paylaşımına yine çirkin mesajlar yazıldı: Ne o buruş buruşsun         
23:15
Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı Evlenecek çiftlere müjde! Bilim Kurulu Üyesi Seçil Özkan düğün salonlarının açılacağı tarihi paylaştı         
22:57
Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı Koronavirüsü yenen Fatih Terim'den immün plazma bağışı çağrısı         
22:41
Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi Maskesiz sokağa çıkmanın yasak olduğu il sayısı 36'ya yükseldi         
21:54
Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu Hollanda'da yapılan bir araştırma koronavirüse karşı kazanılan bağışıklığın süresinin altı ayı geçmediğini ortaya koydu         
21:40
İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil İBB Sözcüsü Murat Ongun hata yaptığını itiraf etti: Bir duraktan 47 kişinin bindiği bilgisi doğru değil         
21:36
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, bayramda sorun yaşayan GSM operatörleriyle ilgili açıklama yaptı         
21:18
Buse Terim, Buse Terim, "Öncesi ve sonrası" notuyla değişimini takipçileriyle paylaştı         
21:01
Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi Son Dakika: 81 ilde uygulanan sokağa çıkma yasağında kısıtlamaya uymayan 47 bin 831 kişiye ceza kesildi         
20:56
Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz? Sokakta polisi gören çocuk ağladı, polis ailelere sitem etti: Biz Yunan polisi miyiz?         
20:44
Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi Fahrettin Altun, Ali Babacan'ın düşünce suçluları sözlerine isim vermeden yanıt verdi         
20:34
Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı Aşı ve ilaç çalışmalarının konuşulduğu yayında Prof. Dr. Mehmet Çilingiroğlu, zeybek oynadı         
20:08
Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 26 Mayıs günü koronavirüsten vefat edenlerin sayısı 28 oldu, 948 yeni vaka tespit edildi         
20:05
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında yaşamını yitirenlerin sayısı 100 bini aştı         
19:36
THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı THY uçuşlardaki koronavirüs önlemlerini tek tek sıraladı         
19:34
Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında Yumruk yumruğa birbirlerine girdiler! Yolcu uçağında "sosyal mesafe" kavgası         
19:28
ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor ABD'yi dev eşek arılarının ardından şimdi de milyonlarca ağustos böceği tehdit ediyor         
19:18
Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı Maske takmanın önemini anlatan deney! Bilim insanları koronavirüsün metroda nasıl yayıldığını canlandırdı         
18:55
Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı Edirne'yi sağanak yağış vurdu, bir vatandaş göle dönen sokağa olta attı         
18:41
Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım Cenaze aracını çalıp uyuşturucu taşıyan zanlıdan pes dedirten savunma: 6-7 ay idare etsin diye aldım         
18:36
Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak Formula 1'in araç üreticilerinden McLaren, salgın nedeniyle 1200 kişiyi işten çıkaracak         
18:25
Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti Tanju Çolak'tan Fenerbahçe eski sportif direktörü Damien Comolli'ye sert eleştiri: Takımın içine etti         
18:10
Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı Aşırı alkollü adam cinsel organını kesti, pişman olunca 112'yi aradı         
18:05
Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi Zonguldak'taki iplik fabrikasında koronavirüs testi pozitif çıkan işçi sayısı 13'e yükseldi         
18:04
Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı Eski Genelkurmay Başkanı İsmail Hakkı Karadayı'nın çoklu organ yetmezliğinden vefat ettiği ortaya çıktı         
18:02
ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü ABD'de dolandırıcılık şüphesiyle yakalanan bir kişi, polis tarafından boğularak öldürüldü         
18:01
ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor ABD uçakların fotoğraflarını yayınladı, Rusya'dan yanıt gecikmedi: Gerçeği yansıtmıyor         
17:59
Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti Dünya gıda ticaretine yön veren Türk iş insanı Hakan Bahçeci hayatını kaybetti         
17:56
Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti Edirne'deki vahşette tüyler ürperten ifade: Annesini taşla öldürdükten sonra döner bıçağıyla kesti         
17:40
FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi FETÖ gerginliği büyüyor! MHP'den Ali Babacan'a çok sert yanıt geldi         
17:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2020 23:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Haçlıların ve Ermenilerin paylaşamadığı tarihi kale gün yüzüne çıkmayı bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]