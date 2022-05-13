HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
Üye Girişi

HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı

13.05.2022 21:05

Japon artırılmış gerçeklik oyunu "HADO"nun üniversitelerarası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Japon artırılmış gerçeklik oyunu "HADO"nun üniversitelerarası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'na 14 üniversitenin takımları katılıyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Sami Mengütay, üniversiteli gençlerinin teknolojik bir spor olan dijital platformun yeni sporu HADO yarışmasını ilk defa Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada değişen bir e-spor akınının söz konusu olduğunu belirten Mengütay, "Futboldan sonra spor endüstrisi de çok önemli bir paya sahip oldu. Ama dijital gençliği bilgisayara bağlayan, hareketsiz bir yaşama yönlendiren bir spor dalıydı. Ancak HADO sporu gençleri ve yetişkinleri bu bilgisayar ekranına bağlanmaktan kurtaran, günlük yaşam için vazgeçilmez olan fiziksel aktivite alışkanlığını kazandıran bir spor dalı." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise hedefledikleri AR-GE üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydetti.

Son zamanlarda hep gündemde olan dijitalleşme ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu manada üniversitemiz de bu gelişimin farkında olarak müfredatına birçok dersi ilave etti. Yapay zeka, ilk kez devlet üniversiteleri arasında üniversitemizde bu yıl yeni açtığımız bölüme YÖK tarafından müsaade edildi. Yapay Zeka ve Veri Bölümü Mühendisliğini, Mühendislik Fakültesi altında açıyoruz. Son zamanlarda metaverse çok geçiyor. Metaverse ile ilgili olarak da çok iyi çalışan ekiplerimiz var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da bu alanda en iyilerden olacağımıza eminim. HADO yarışmaları e-spor adı altında yapılan bir spor. Elektronik ortamda oyun oynuyorsunuz, müsabaka yapıyorsunuz. Ama çok hareketli ve gerçekten bir spor yapıyorsunuz."

14 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası HADO yarışması karşılıklı iki takım halinde yapılırken, teknolojik ekipmanların gözlere takılması ile sanal ortamda en fazla sayı alan takım galip geliyor.

Oyunda, iki taraf da birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada toplardan kaçmaları sağlanıyor. Artırılmış gerçeklik oyunu HADOo, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Diğer sanal oyunlardan farklı olarak halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer alan HADO'nun 80 saniye içerisinde 60 adım atmanın yanı sıra vücuttaki birçok kası hareket ettirmesiyle de dikkati çekiyor.

Türkiye'de E-Spor Federasyonunun altına konumlandırılan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2022 takviminde yer aldı.

İlk kez 2021 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 12 takım arasında namağlup şekilde şampiyon olmuştu.

HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.

HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı
HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı
HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı
HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı

YORUMLAR
500
PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı! PUBG Mobile'a en çok para harcayan ülkeler belli oldu: Şaşırtan Türkiye detayı! 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Muğla'da başladı 6. Uluslararası Avrasya Sosyal Bilimler Kongresi Muğla'da başladı

Üniversiteler, oyunlar, Türkiye, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika


Son Dakika
20:55 Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde konuşma yaptı: Yalnız da kalsak mücadelemizi sürdüreceğiz
20:54 Gazeteci Ebu Akile'nin İsrail askerleri tarafından öldürülmesiyle ilgili BM'den açıklama geldi: Savaş suçu teşkil edebilir
20:13 Pençe-Kilit Operasyonu'ndan yürek yakan haber! 1 askerimiz şehit düştü 3 askerimiz yaralı
20:11 Ülkemizde 13 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 7 kişi hayatını kaybetti, bin 534 yeni vaka tespit edildi
20:10 Ukrayna, Rus ordusunu pusuya düşürdü! Onlarca asker ve zırhlı araç kaybı var
19:53 Adıyaman'da korkutan deprem! Sarsıntı çevre illerden de hissedildi
19:52 AK Partinin kurucularından Bülent Arınç, Kaftancıoğlu için paylaştı: Dünün mağdurlarının hukuksuzluklara gözünü yumması kamu vicdanını yaralamaktadır
19:46 Kocaelispor'un eski ve yeni tribün lideri sokak ortasında tartıştı! Satırlı ve bıçaklı kavgayı vatandaşlar ayırdı!
18:55 Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
18:26 İngiltere'de taraftarlar sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Premier Lig, Cristiano Ronaldo'yu listeye almadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2022 21:16:26. #1.11#
SON DAKİKA: HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement