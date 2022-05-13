HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası başladı - Son Dakika

Japon artırılmış gerçeklik oyunu "HADO"nun üniversitelerarası ilk müsabakası Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nin ev sahipliğinde başladı.

Muğla Sıtkı Koçman Spor Salonu'nda gerçekleştirilen HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası'na 14 üniversitenin takımları katılıyor.

Organizasyonun açılışında konuşan Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Kurucu Üyesi Prof. Dr. Sami Mengütay, üniversiteli gençlerinin teknolojik bir spor olan dijital platformun yeni sporu HADO yarışmasını ilk defa Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Dünyada değişen bir e-spor akınının söz konusu olduğunu belirten Mengütay, "Futboldan sonra spor endüstrisi de çok önemli bir paya sahip oldu. Ama dijital gençliği bilgisayara bağlayan, hareketsiz bir yaşama yönlendiren bir spor dalıydı. Ancak HADO sporu gençleri ve yetişkinleri bu bilgisayar ekranına bağlanmaktan kurtaran, günlük yaşam için vazgeçilmez olan fiziksel aktivite alışkanlığını kazandıran bir spor dalı." dedi.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Çiçek ise hedefledikleri AR-GE üniversitesi olma yolunda hızla ilerlediklerini kaydetti.

Son zamanlarda hep gündemde olan dijitalleşme ile karşı karşıya olduklarına işaret eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bu manada üniversitemiz de bu gelişimin farkında olarak müfredatına birçok dersi ilave etti. Yapay zeka, ilk kez devlet üniversiteleri arasında üniversitemizde bu yıl yeni açtığımız bölüme YÖK tarafından müsaade edildi. Yapay Zeka ve Veri Bölümü Mühendisliğini, Mühendislik Fakültesi altında açıyoruz. Son zamanlarda metaverse çok geçiyor. Metaverse ile ilgili olarak da çok iyi çalışan ekiplerimiz var. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi olarak da bu alanda en iyilerden olacağımıza eminim. HADO yarışmaları e-spor adı altında yapılan bir spor. Elektronik ortamda oyun oynuyorsunuz, müsabaka yapıyorsunuz. Ama çok hareketli ve gerçekten bir spor yapıyorsunuz."

14 üniversitenin katıldığı Üniversitelerarası HADO yarışması karşılıklı iki takım halinde yapılırken, teknolojik ekipmanların gözlere takılması ile sanal ortamda en fazla sayı alan takım galip geliyor.

Oyunda, iki taraf da birbirlerine enerji topları atarak oyuncuların sanal bir arenada toplardan kaçmaları sağlanıyor. Artırılmış gerçeklik oyunu HADOo, artırılmış gerçeklik gözlüklerinin yanı sıra özel olarak geliştirilen giyilebilir teknoloji ürünlerinden kol bantları ve hareket sensörleriyle oynanıyor.

Diğer sanal oyunlardan farklı olarak halihazırda 6 farklı ülkede beden eğitimi derslerinde bir sanal spor branşı olarak yer alan HADO'nun 80 saniye içerisinde 60 adım atmanın yanı sıra vücuttaki birçok kası hareket ettirmesiyle de dikkati çekiyor.

Türkiye'de E-Spor Federasyonunun altına konumlandırılan HADO, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonunun 2022 takviminde yer aldı.

İlk kez 2021 yılında düzenlenen ve Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Avrupa Şampiyonası'nda Türk Milli Takımı, 12 takım arasında namağlup şekilde şampiyon olmuştu.

HADO Üniversiteler Arası Türkiye Şampiyonası yarın sona erecek.