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Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! - Son Dakika

Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!

19.11.2021 12:45
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!

Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerinin Hafızlık İcazet Merasimi, moda tasarımcısı Hacere Orhan öncülüğünde Qubbe Life'ta gerçekleştirildi. Etkinliğe çok sayıda önemli isim katılırken "Okullu Hafızlık Projesi" kapsamında 6 ayda hafızlığını tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu, Qubbe Life'ta Hafızlık İcazet Merasimi düzenledi. 14 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen merasime birçok bürokrat, sanatçı ve kadın girişimci katıldı. Tören, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle gerçekleşti
Moda tasarımcısı Hacere Orhan.

"TÜM KAPILARI ONLAR İÇİN AÇARIZ"

İcazet etkinliği kapsamında açılış konuşmasını yapan moda tasarımcısı Hacere Orhan, kendisinin de küçük yaşta hafız olduğunu ve bu yüzden düzenlenen programın sponsorluğunu bizzat üstlendiğini söyledi. Sözlerine "Onlar bizim geleceğimiz ve tüm kapıları onlar için açarız" diye devam eden Orhan, ilk adımı Recep Tayyip Erdoğan İmam Hatip Ortaokulu'nun bir kısmının tadilatını yaptıklarını ve daha fazlası için faaliyetlerin devam edeceğini belirtti. Hafız kızların kıyafetlerini tasarımcı kimliği ile birleştiren Orhan, şık mekân tasarımı ile de geceye estetik kattı.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti

Orhan'ın konuşmasından sonra Üsküdar Belediyesi Meclis Üyesi, Abdurrahman Alp Beyaz hafızlığın değeri ve ehemmiyeti üzerine bir konuşma gerçekleştirdi.

DERECELİ İSİMLERDEN KUR'AN TİLAVETİ

Program, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma yarışması dünya üçüncüsü Muhammed Said Sezer, Sultançiftliği Merkez Cami İmam Hatibi Ömer Demirci, Kuran-ı Kerim'i güzel okuma dünya birincisi, Emirgan Hamidi Evvel Cami İmam Hatibi Alpcan Çelik, Kurra Muhsin Kara ve Hafız Osman Bostancı'nın kuran tilaveti ile devam etti.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti

HAFIZLIĞIN KIYMETİ ÜZERİNE KONUŞMALAR YAPILDI

Qubbe Life etkinlik salonunda düzenlenen sertifika töreninde, İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ve Dr. Fatih Çollak da hafızlık üzerine konuşma yaptı. Hafızlığını tamamlayan öğrencileri tebrik eden Dr. Fatih Çollak, "Hafız kızlarımız Kur'an-ı Kerim'i hayat rehberi haline getirerek hem kendilerini hem de çevrelerindeki kişileri aydınlatacaklar." dedi.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti

SERTİFİKALAR TAKDİM EDİLDİ

Çollak'ın konuşmasının ardından isimleri tek tek okunarak platforma çağırılan "Okullu Hafızlık Projesi" kapsamında 6 ayda hafızlığını tamamlayan hafızlara sertifikalarını Ayasofya-İ Kebir Camii Şerif -i İmam Hatibi Bünyamin Topçuoğlu, Dr. Fatih Çollak, Prof Dr. Hasan Kâmil Yılmaz, Sultangazi Belediye Başkanı Av. Abdurrahman Dursun, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Esenler Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Kamil Ayata, Eski İl Genel Meclis Üyesi Hamza Kirik, İlçe Vaizesin Pakize Yetimova, Prof. Dr. Ömer Dinçer, Mehmet Akif Ersoy Cami Dernek Başkanı Hamit Öztürk, Sultangazi Müftülüğü Şube Müdürü Davut Tanrıverdi, Fevzi Çakmak Cami Eğitim ve Hizmet Vakfı Başkanı Vahab Demir, İZÜ Öğretim Görevlisi Gülsüm Arslan, Mevlâna Merkez Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mustafa Erbas ve ev sahibesi Hacere Orhan taktim etti.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti
Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti

AFRİKALI ALİ GECENİN RENKLİ SİMALARINDAN BİRİ OLDU

Gecenin renkli simalarından bir diğeri ise Afrikalı Ali oldu. Hafızlarla tanışma serüvenini heyecanla anlatan Afrikalı Ali, kendisinin de İmam Hatip mezunu olduğunu ve her zaman çocukların yanında olduğunu belirtti.

SEMA GÖSTERİMİ İLE PROGRAM SONA ERDİ

Mustafa Urhan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen sema gösterimi ve ilahi dinletisi ile devam eden program, hafızlara hediyelerinin verilmesi ile son buldu.

Hafızlık İcazet Merasimi büyük bir etkinlikle Qubbe Life'ta gerçekleşti
Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi!

Recep Tayyip Erdoğan, İmam Hatip, Cami, Moda, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Hafızlık eğitimini tamamlayan öğrencilere icazet merasimi! - Son Dakika
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