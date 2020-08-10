Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'ndeki trafik havadan görüntülendi - Son Dakika

Haftanın ilk iş gününde Haliç Köprüsü'ndeki trafik havadan görüntülendi

Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı devam ediyor

İSTANBUL - Haliç Köprüsü'nde bakım çalışmalarının 2'inci etabı sürerken haftanın ilk iş gününde köprü girişinde yoğun trafik oluştu. Oluşan kilometrelerce trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

İstanbul'un en önemli ulaşım noktalarından olan Haliç Köprüsü bakım çalışmalarının ikinci etap çalışmaları devam ediyor. Haftanın ilk iş gününde yüz binlerce aracın geçtiği köprü üzerinde bakım çalışmaları nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Oluşan trafik yoğunluğu ve bakım onarım yapılan kısım havadan görüntülendi.

Haliç Köprüsü'nde derz (iki köprüyü ayıran metal profil kısım) yenileniyor. Köprüde kullanım ömrünü tamamlamış, genleşmiş derzlerin yenilenmesi çalışmasının ikinci etabı, 14 Ağustos'ta tamamlanacağı açıklandı. Çalışma kapsamında, köprünün Edirnekapı- Okmeydanı istikametindeki 3 şeridinin sağdan 2 şeridi, 7 gün boyunca kapalı olacak. Haliç Köprüsü üzerinde ise Trafik akışı tek şeritten sağlanıyor.