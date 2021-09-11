Üye Girişi
Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Devlet Başkanı Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı - Son Dakika

Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Devlet Başkanı Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı

11.09.2021 15:17
Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Devlet Başkanı Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı, System.String[]

Haiti'nin başkenti Port-au-Prince'ın Başsavcısı Bedford Claude, Başbakan Ariel Henry'yi, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşmeye çağırdı.

Haiti'nin başkenti Port-au- Prince'ın Başsavcısı Bedford Claude, Başbakan Ariel Henry'yi, Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastına ilişkin yürütülen soruşturmayla ilgili görüşmeye çağırdı.

Başsavcı Claude'un Başbakan Henry'ye gönderdiği davette, Henry'nin soruşturmadaki baş şüphelilerden eski Haiti Adalet Bakanlığı yetkilisi Joseph Felix Badio ile Moise'nin öldürülmesinden 7 saat sonra yerel saatle 04.03 ve 04.20'de telefonda görüştüğünü belirtti.

Claude, görüşmelerin yapıldığı sırada Henry'nin Devlet Başkanı Moise'nin evinin yakınında olduğuna dair kanıtlar olduğunu ifade etti.

Görüşmelerin içeriğinin doğrulanmasına ilişkin görüşmek istediğini vurgulayan Claude, bunun mecburi olmadığına işaret etti.

Başbakan Henry, daha önce yerel bir radyoda yaptığı açıklamada, Badio'yu tanıdığını ve onun olaya dahil olduğuna inanmadığını söylemişti.

Ulusal Polis Müdürü Jorge Luis Vargas, 16 Temmuz'da yaptığı basın açıklamasında, Moise'nin öldürülme emrini Badio'nun verdiğini söylemişti.

Gözaltına alınan Kolombiyalı eski askerler işkence gördüklerini öne sürdü

Haiti'de suikastla ilgili gözaltına alınan Kolombiyalı eski 18 askerin imzasıyla, Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque ile diğer üst düzey yetkililere, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Uluslararası Kızılhaç Komitesine hitaben yazılan mektupta, Haiti polisinin işkence yaptığı iddia edildi.

Söz konusu eski askerlerin adlarının açıklanmasını istemeyen akrabaları, 6 Eylül tarihli mektubun bir kopyasını Associated Press (AP) ajansına gönderdi.

Askerler mektupta, 7 Temmuz'daki suikasttan saatler sonra teslim olduklarını ve gözaltındayken işkence gördüklerini öne sürdü.

Mektupta, "Sorumlu olmadığımız eylemlerden dolayı bizi suçlamak isteyen ABD ve Haiti'deki kişiler ve şirketler tarafından kandırıldık. Bir adaletsizlik yapılmasına izin vermeyin." ifadeleri kullanıldı.

Haiti Cumhurbaşkanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Ulusal Polis'ten konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Moise suikastı

Haiti'nin 53 yaşındaki Cumhurbaşkanı Moise, 7 Temmuz'da silahlı kişilerce evine düzenlenen saldırıda hayatını kaybetmiş, eşi Martine Moise ise yaralanmıştı.

Durumu kritik olan Moise, ambulans uçakla ABD'nin Miami kentindeki Baptist Hastanesi'ne götürülmüştü.

First lady Moise tedavisinin ardından 18 Temmuz'da ülkesine dönmüştü.

Moise'nin uğradığı suikast sonucu yaşamını yitirmesinin ardından geçici Başbakan Claude Joseph, ülkede "acil durum" ilan etmişti.

Ulusal Polis Müdürü Leon Charles, suikastın 26 Kolombiyalı ve 2 Haiti asıllı ABD vatandaşının içinde olduğu komando birliğince düzenlendiğini söylemişti.

Suikasta ilişkin toplamda en az 40 kişi gözaltına alınmıştı.

Moise'yi öldüren paralı askerlerin, "DEA (ABD Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi) operasyonu" şeklinde bağırdığının ortaya çıkmasının ardından Haiti kamuoyunun suikastta ABD'nin parmağı olduğu yönündeki şüpheleri artmıştı.

Başsavcı, Başbakan, Polis, Haiti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Devlet Başkanı Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Bartın'da cenaze evinde korkunç kaza! Balkon çöktü: 13 yaralı 15:34 Bartın'da cenaze evinde korkunç kaza! Balkon çöktü: 13 yaralı 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış 15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti 15:17 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde 15:14 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada 14:32 Sevgilisinin başka bir kadınla bastığı adamın filmleri aratmayacak planı! Anbean kamerada Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor 14:24 Genç kadın otel odasında ölü bulundu! Sevgilisi, çalışanlardan böyle yardım istedi: Uyanmıyor, vücudu mosmor
Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı 14:01 Öfkeli aile zor sakinleşti! Keşif sırasında kadın sürücüye saldırdılar, polis ayırmak için biber gazı kullandı Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp 13:59 Meksika'da yamaçtan kopan dev kayalar evlerin üzerine düştü: 1 ölü, 10 kayıp

Son Dakika Haberleri
15:32 Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef almıştı
15:28 109 metrelik kuleden atlayarak intihar etti! Yukarıya fotoğraf çekme bahanesiyle çıkmış
15:18 İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da
15:16 Otelde kalan kadın, görevlinin odasına girip bacaklarına dokunarak kendisini tatmin ettiğini iddia etti
15:15 Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada
15:13 Milli Takım'ın başına sürpriz aday! Christoph Daum ismi gündemde
14:54 Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi
14:50 TRT Spor'da sürpriz ayrıldı! Tümer Metin, bu sezon Tivibu'da Ümit Davala ile program yapacak
14:25 Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu
14:14 Sarı-Kırmızılılar'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Almanya'dan 3 takımın radarında
Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi Eski Survivor yarışmacıları Nisa Bölükbaşı, Melis Sezer ve Makbule Şakalakoğlu yatakta bornozlu pozlar verdi         
15:36
Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef almıştı Sinan Gümüş, suskunluğunu bozdu! Başkan Ali Koç'un ismini vermeden hedef almıştı         
15:32
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada Polis, sokak ortasında çatıştığı siyahinin üzerine şarjörü boşalttı! O anlar saniye saniye kamerada         
15:15
Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi Bilecik'te 6 milyar dolarlık altın madeni keşfedilmişti! Üretim tarihi 2022 olarak belirlendi         
14:54
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun Son Dakika! Bakan Koca, vaka yoğunluğu en çok artan 10 ilimizi açıkladı: Bu şehirlerden birindeyseniz daha dikkatli olun         
13:22
Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı Oğulcan Engin, Ezgi Eyüboğlu'nu çabuk unuttu! Fenomen Ala Tokel'le yeni aşka yelken açtı         
13:21
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı Türkiye'de ilk kez kuruldu! Trafik sorununu çözecek akıllı kavşak dönemi Kırıkkale'de resmen başladı         
13:15
İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı İstavritin kilo fiyatı 5 liraya düştü, vatandaş kasayla aldı         
13:09
İndirimli halı almak için koronayı unuttular İndirimli halı almak için koronayı unuttular         
12:06
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi 22 yaşındaki kadına tecavüz edildi, sarhoş gençler kahkaha atıp izledi         
16:17
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2021 15:40:22. #1.13#
SON DAKİKA: Haiti'de Başsavcı, Başbakan Henry'yi, Devlet Başkanı Moise suikastına ilişkin görüşmeye çağırdı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement