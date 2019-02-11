Son Dakika Haberleri: Haiti'deki Protestolar

Haiti'deki Protestolar

57 dakika önce

Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Haiti'de geçen haftadan bu yana devam eden yolsuzluk karşıtı gösteriler sırasında çıkan olaylarda en az 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, başkent Port-au- Prince ve diğer şehirlerde 4 gündür binlerce kişinin, Venezuela tarafından 2005'te hayata geçirilen Petrocaribe programının fonlarıyla ilgili yolsuzluk iddialarını soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle Devlet Başkanı Jovenel Moise'nin istifasını talep ettiği protestolarda çıkan olaylarda 4 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Muhalif göstericilerin, protestolar sırasında yolları kapatarak lastik yaktığı ve güvenlik güçlerine taş attığı bildirildi.

Euronews, gösterilerin 3. günü itibarıyla 14 polisin yaralandığı bilgisini paylaştı.

Çıkan olaylar nedeniyle birçok şehirde, mart ayının başlarında düzenlenen karnaval öncesi bazı sokak etkinliklerinin iptal edildiği kaydedildi.

Haiti'de geçen yıl da aynı nedenle düzenlenen gösterilerde çıkan olaylarda 8 kişi yaşamını yitirmişti.


Devlet Başkanı Jovenel Moise, yolsuzluğu soruşturmakta başarısız olduğu gerekçesiyle istifasını isteyen muhalif gruplara diyalog çağrısında bulunmuştu.


Haiti Senatosunca yürütülen bir soruşturmada en az 14 eski hükümet yetkilisinin Petrocaribe fonlarıyla ilgili yolsuzluk yaptıkları öne sürülmüştü.


Petrocaribe programı bölge ülkelere petrol altyapılarını kurmak için maddi destek sağlamak amacıyla Venezuela tarafından 2005'te oluşturulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:49 Kaynak: AA

Prince, Venezuela, Haiti, Güncel
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