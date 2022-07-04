HAİTİ DEVLET BAŞKANINA SUİKAST ŞÜPHELİSİNİN İADESİ REDDEDİLDİ, TAHLİYE EDİLECEK

HAİTİ Devlet Başkanı Jovenel Moise'ye suikastı soruşturması kapsamında İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan ve İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınarak tutuklanan Samır Nasrı Salem Handal'ın iadesinin reddine ve tahliyesine karar verildi.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu şüpheli Samir Nasrı Salem Handal cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmaya, şüpheli Handal'ın avukatları Mahmut Barlas ve Tuğçe Duygu Köksal katıldı.

Soruşturmanın genişletilmesi talepleri olduğunu belirten Handal'ın avukatı Tuğçe Duygu Köksal, "Interpol'un tutuklama kararı kalkmış olmasına rağmen mahkemenizce bu hiç dikkate alınmadı. Dışişleri Bakanlığı'ndan Interpol kararının kalkıp kalkmadığının sorulmasını istiyoruz. 6706 sayılı yasanın iade şartları çerçevesinde Haiti için güvenlik riskinin arttığına ilişkin rapor yayınladı. Hem Türkiye, hem ABD'den güvenlik riskine ilişkin uyarı yapıldı. Bunların dikkate alınmasını talep ediyoruz. Yargı sisteminin çetelerin eline geçtiğine ilişkin tespitler söz konusu. Haiti'den ülke durumunun sorulmasını ve bunlar geldikten sonra iade konusunda karar verilmesini talep ederiz" dedi.

SAVCI İADESİNİ TALEP ETTİ

Duruşma savcısı, Adalet Bakanlığınca gönderilen yazıya göre şüphelinin kürek cezasından muaf olduğu belirtildiği gerekçesiyle iade edilebilir olduğunu belirterek tutukluluğunun devamını talep etti.

"GERİ GÖNDERİLİRSEM ÖLDÜRÜLECEĞİM"

Söz verilen sanık Samır Nasrı Handal, "Interpol kararı sebebiyle mahkemeye çıktım ama şu anda üzerimde Interpol kararım yok. Bu sabah mahkemeye mektup gönderdim. Geri gönderilmek istemiyorum çünkü ben geri gönderilirsem işkence göreceğim, öldürüleceğim. Şu anda kırmızı bülten kararım kaldırılmıştır, cezaevinde kalmam için başka sebep var mıdır? Çünkü Interpol kararı yok hakkımda. Eğer İnterpol arama kararıyla tutuklandıysam ve şimdi yoksa neden Türkiye beni bırakmıyor? Türkiye'den adalet istiyorum" dedi. Handal'ın avukatı Mahmut Barlas ise "Haiti'de ciddi bir ayaklanma var, on binlerce kişi adalet olmadığı gerekçesiyle dışarıda. Cezaevlerinde su, tıbbi ekipman eksikliği var. Birleşmiş Milletleri yazısına göre tutuklukların öldüğüne ilişkin yazılar bulunuyor" diyerek süre talebinde bulundu. Mahkeme heyeti ise esas incelemesi yapılmadığı ve yargılamanın iade talebine ilişkin olduğu gerekçesiyle bu talebi reddetti.

İADE TALEBİNİN REDDİNİ İSTEDİLER

Bunun üzerine avukat Mahmut Barlas, mahkeme heyetinin adil yargılama yapmadığını savunarak "Savunma hakkımız kısıtlanmıştır. Şu aşamada sizin çekilmeniz gerekir" dedi. Avukat Tuğçe Duygu Köksal da Haiti'den gelen yazıda kürek cezasından muaf olduğu belirtilmişse de bunun yeterli olmadığını belirterek iade talebinin reddini ve Interpol kararının kalkması nedeniyle tahliyesine karar verilmesini talep eti.

HANDAL: "MASUMUM, ADALET İSTİYORUM"

Son sözü sorulan Samır Nasrı Handal ise "Masumum, adalet istiyorum" dedi. Müzakere için çekilen heyet, daha sonra karar için duruşma salonuna geldi. Mahkeme Başkanı sanık avukatlarına karşı "Mahkemeler milletin vicdanıdır. O yüzden ceza yargılamasında ve iade yargılamasındaki usulü ve hukuki eksiklerinizle, mahkemeye 'Adil yargılama yapmadı' gibi bir suçlama yapamazsınız. Bir hakim için olarak en ağır şey budur. Bir daha böyle bir ithamda bulunacaksanız heyeti reddedin. Mahkemeyi suçlamanız incitici ve kırıcı. Bunu sizin vicdanınıza bırakıyorum" dedi. Daha sonra heyet, oy çokluğuyla Samır Nasrı Handal'ın iadesinin reddine ve tahliyesine karar verdi. Bu kararı duyan Handal, sevinçten yere kapaklandı.

AVUKATLARI AÇIKLAMA YAPTI

Duruşma çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Handal'ın avukatlarından avukat Mahmut Barlas, "8 aydır inanılmaz yoğun bir süreç geçti. Adalet tecelli etti. Çok mutluyuz" dedi. Avukat Tuğçe Duygu Köksal ise "Ciddi bir hukuk boşluğunun olduğu işkencenin, kötü muamelenin olduğu bir ülkeye gönderilmesi söz konusuydu. Biz mahkemenin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çerçevesince gerekeni yaptığını bu anlamda pozitif yükümlülüğünü yerine getirildiğini düşünüyoruz. Olması gereken oldu. Dolayısıyla müvekkilimizin de mutlu olması çok normal" diye konuştu.

Sonraki sürecin nasıl olacağına ilişkin soruya avukat Mahmut Barlas, "Yurtdışına çıkış yasağı verilmedi ve hakkındaki kırmızı bülten kalktı. Amerika'ya dönmesinde, vatanına dönmesinde engel olmadığını düşünüyorum. Amerika'da hakkında bir soruşturma yok" dedi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

Haiti Cumhurbaşkanı Jovenel Moise'nin 6-7 Temmuz 2021 gecesi ölümüyle sonuçlanan suikastte, yer sağlamakla suçlanarak kırmızı bültenle aranan Samır Handal, 15 Kasım 2021'de İstanbul Havalimanı'nda yakalanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri'nden Ürdün'e İstanbul üzerinden aktarmalı olarak giderken saat 06.55'te havalimanında gözaltına alınan Handal, Adalet Bakanlığı tarafından gönderilen talimat doğrultusundaki geçici tutuklama talimatına istinaden Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. 2017 yılında devlet başkanlığı görevine başlayan 53 yaşındaki Moise konutunda silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetmiş eşi de yaralanmıştı. Suikastle ilgili en önemli zanlı olarak Kolombiyalı bir paralı asker grubu öne çıkmıştı. Suikastın şüphelilerinden biri Christian Emmanuel Sanon'du. Sanon, suikasttan bir gün sonra tutuklandı. Cinayeti tasarlayan isimlerden biri olarak suçlanan Sanon, suikasttan iki ay önce Samir Handal'ın evini üç aylığına kiraladı ve iki ay boyunca burada yaşadı. Haitili yetkililer bu nedenle Handal'ın suikast ile bağlantısı olduğunu iddia ediyor.