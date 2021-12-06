Üye Girişi
HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ

06.12.2021 14:32

İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Asgari ücret ile ilgili rakamdan daha ziyade vergi ve sigorta konusunda hükümetin ve devletin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

HAK-İŞ Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı ve Özçelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, "Asgari ücret ile ilgili rakamdan daha ziyade vergi ve sigorta konusunda hükümetin ve devletin adım atmasını bekliyoruz" dedi.

Eski Hak-İş Genel Sekreteri ve eski Öz Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Metin Türker'in ölümünün 24'üncü yılı nedeniyle düzenlenen anma törenine katılmak üzere Karabük'e gelen Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkan Yardımcısı Yunus Değirmenci, asgari ücret ile ilgili konuştu. Asgari ücretin 7 milyon kişiyi ilgilendirdiğini kaydeden Değirmenci, "Asgari ücreti ne yaparsanız yapın, geçim ücreti olmadığı müddetçe, asgari ücret olduğu sürece bu sorun çözülmez. 7 milyonu ilgilendiren bir asgari ücret artışını konuşuyoruz. Bu Türkiye'nin en büyük toplu sözleşmesi. Dolayısıyla bu toplu sözleşme dediğimiz asgari ücret artışının hükümetin açıkladığı ya da sendikaların talep ettiği, orayı temsil eden Türk-İş'in talep ettiği 3 bin 800, 4 bin liralar bu işi çözmez. Rakamsal bir şeyler söylemek istemiyorum. Gelin, cebimizdeki parayı 1 ay sonra erimeyecek bir model geliştirin. 5 bin lira yaptığımızı kabul edelim. O zaman da işverenler ne yapacak? Olaya tek taraflı mı bakalım? Özellikle asgari ücret KOBİ'leri ilgilendiriyor. Orada çalışan milyonlarca işçiyi ilgilendiriyor. Ne yapacak bu KOBİ'ler? ya küçülmeye gidecek ya da kayıt dışına kaçacak" dedi.

'GEÇİM ÜCRETİ OLMALI'

Asgari ücretin geçim ücreti olması gerektiğini dile getiren Değirmenci, "Bu enflasyon canavarına 'dur' demedikçe, dövizlerdeki artışı kontrol altına almadıkça, hayat pahalılığı ile ilgili sorunu çözmedikçe asgari ücreti kaç para yaparlarsa yapsınlar, benim umurumda değil. Bizim alın terimiz, emeğimiz bu kadar mı ucuz? 2 yıldır pandemi sürecini yaşıyoruz. Pandemide çarkları döndüren emekçiler değil mi? Şimdi kalkmışız asgari ücret 3 bin 850 lira mı olsun yoksa 4 bin lira mı olsun hatta 5 bin mi olsun; konuşuyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar, bir sendikacı olarak benim umurumda değil çünkü bu asgari ücret olmaktan çıkmalı. Geçim ücreti olmalı. Bir asgari ücretle çalışan birinin hanımı var, 2 de çocuğu var. Nasıl asgari ücretli oluyor bu? Bir kişinin çalıştığı asgari ücretle 4 kişiyi geçindireceğiz. Ev kiraları almış başını gitmiş, markete girmekten korkar hale gelmişiz. Dolayısıyla hem asgari ücret tespit komisyonunun yapısına hem de verilecek ücret ne olursa olsun karşıyız" diye konuştu.

'ÇALIŞANDAN BU KADAR VERGİ ALMAYIN'

Asgari ücretle ilgili rakamdan daha ziyade vergi ve sigorta konusunda hükümetin adım atmasını beklediklerini söyleyen Değirmenci, şöyle konuştu:

"Ekonominin alt tabana yayılması yönünde, hayat pahalılığının çalışanlar ve üretenler adına düzeltilmesi yönünde bir adım atılmadıkça asgari ücretin ne kadar olacağını umursamıyorum. Hak-İş olarak ve buna bağlı sendikalar olarak görüşümüz ve beklentimiz vardır ama bu beklentimiz karşılamaya kalktığı zaman diğer taraf kayıt dışına kaçacak, insanlar işsiz kalacak. Hükümet, oraya bir çözüm bulsun hükümet. O kadar bağırıyoruz. Çalışandan bu kadar vergi almayın, SSK primlerini gözden geçirin. Vergi dilimini 15'ten değil 10'dan başlatın. Çalışanlar geçinemiyor. Yanlış bir şey mi diyoruz? Süreci takip ediyoruz. Asgari ücretle ilgili rakamdan daha ziyade vergi ve sigorta konusunda hükümetin ve devletin adım atmasını bekliyoruz. İşvereni zora sokmayacak ama işçinin cebine ciddi şekilde geçinebileceği bir rakamın hükümet tarafından devlet tarafından verilmesini bekliyoruz. Bu konuyla ilgili Türk-İş ile de görüşmelerimiz var. İnşallah hepimizin umduğu, işverenin de zor duruma düşmediği daha da önemlisi işsizliği artıracak bir sonucu olmaması dileğiyle takip ediyor ve görüşlerimiz he platformda dile getiriyoruz."

HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ
HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ
HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ
HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ

Asgari Ücret, Türk İş, Sigorta, Vergi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil 14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! 14:51 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber! Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı 14:46 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti 10:57 Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti

Son Dakika Haberleri
15:00 Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması
14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
14:50 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
14:45 Kahvedeki fiyat artışı durdurulamıyor! Kilosu yüzde 100 zamlandı
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
14:20 Tümer Metin ağır eleştirdi: Bu skora aldanmayın
14:18 İktidara yakın Memur-Sen: Kasımda açlık sınırı 3 bin 107, yoksulluk sınırı 8 bin 823 lira oldu!
Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması         
15:00
Asgari ücrette beklenti yükseldi! Asgari ücrette beklenti yükseldi!         
14:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir         
14:50
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti En İyi Kadın Şarkıcı seçilen Hadise, sevgilisi Mehmet Dinçerler'e teşekkür etti         
08:14
Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi         
20:06
Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti Teşekkür plaketi aldığını sanan iş insanı, attığı imza nedeniyle 2 milyon 300 bin euro kaybetti         
11:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 15:06:09. #1.12#
SON DAKİKA: HAK-İŞ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI DEĞİRMENCİ: VERGİDE ADIM ATILMASINI BEKLİYORUZ - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement