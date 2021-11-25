Hak- İş'ten "Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" basın açıklaması - Son Dakika

Antalya'da Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Hak-İş) "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Attalos Heykeli önünde yapılan açıklamada, Hak-İş Antalya Şubesi Kadın Komitesi üyesi Gülcan Özsağlam, şiddetin tüm çeşitlerini reddettiklerini belirtti.

Özsağlam, kadına yönelik, şiddete, istismara, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı durduklarını ifade ederek, "Hak-İş olarak, kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarının kararlılıkla devam etmesi gerektiğine ve bu süreçte tüm kesimlerin sorumluluk alması gerektiğine inanmaktayız. Bu çerçevede son dönemde daha da yoğunlaşan çalışmalardan memnuniyet duyuyoruz. İçişleri Bakanlığımız tarafından oluşturulan KADES programı sayesinde geçmişte uğradıkları şiddeti konuşamayan, paylaşamayan, gizli tutan kadınların artık konuştuklarını, şikayette bulunduklarını görüyoruz." diye konuştu.

Şiddet ve aile kavramının yan yana gelmesini ve kullanımını desteklemediklerini vurgulayan Özsağlam, bireysel sorunlardan ortaya çıkan bu durumun genele yayılmaması gerektiğini aktardı.

Özsağlam, toplumsal değerlerin geleceğin teminatı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şiddeti bertaraf etmede toplumsal değerlerin önemine ve gücüne inanıyoruz. Özgürlük arayışına sahip çıkmak, en temel yaşam hakkını tahrip eden tüm odaklara karşı dik durmak, insanlığın sorumluluğudur. Tüm kamuoyuna "Şiddete Sessiz Kalmayın! Şiddete Ortak Olmayın!" diyoruz. HAK-İŞ Kadın Komitesi olarak, kadınların insan haklarının ihlallerine yol açan her türlü davranışa ve karşı, mücadelemizi etkin ve kararlı bir şekilde sürdüreceğiz."