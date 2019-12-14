Hakan Arslan'dan 17 maç sonra "zorunlu mola" - Son Dakika
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Hakan Arslan'dan 17 maç sonra "zorunlu mola"

7 saat önce

Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kart cezası nedeniyle yarın iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Hakan Arslan'dan 17 maç sonra

Süper Lig'de, 14'ü bu sezon, 3'ü geçen sezon üst üste 17 maçta forma giyen Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Hakan Arslan, kart cezası nedeniyle yarın iç sahadaki Fenerbahçe maçında görev yapamayacak.

Hakan, kırmızı-beyazlı ekibin ligde geçen hafta deplasmanda 3-1 kazandığı BtcTurk Yeni Malatyaspor maçının 51. dakikasında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü.

Demir Grup Sivasspor'da uzun süredir forma giyen 31 yaşındaki Hakan, birlikte görev yaptığı tüm teknik direktörlerin ardından Rıza Çalımbay'ın da vazgeçilmezi olmayı başardı. Hakan, bu sezon geride kalan tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı.

Hakan Arslan, Sivasspor'daki kariyerinde 29'u ligde, 13'ü kupada olmak üzere 42 gole imza attı.


Tecrübeli oyuncu, bu sezon ligde oynadıkları karşılaşmalarda 4 gol atarak takımına katkı sağladı.

Hakan Arslan, Sivasspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 11:04 Kaynak: AA
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