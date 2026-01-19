Hakan Dağ, Türkiye Halter Şampiyonu ve Rekor Kırdı

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2026 yılındaki ilk organizasyonu olan Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Büyükler-Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nda Denizli'yi temsil eden sporcu Hakan Dağ, 150 kilogram kaldırarak kendi sıkletinde Türkiye Şampiyonu olurken, aynı zamanda bu derecesiyle Türkiye Rekorunu da kırdı.

Türkiye Halter Federasyonu'nun 2026 yılındaki ilk organizasyonu olan "Bedensel Engelliler Büyükler Kulüpler ile Büyükler-Gençler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası", 16 Ocak tarihinde Ankara'da Pursaklar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşti. Şampiyonada 80 kilogram kategorisinde Denizli'yi temsil eden sporcu Hakan Dağ, büyük bir başarıya imza attı. Dağ, 150 kilogram kaldırarak kendi sıkletinde Türkiye Şampiyonu olurken, aynı zamanda bu derecesiyle Türkiye Rekorunu da kırdı. Elde ettiği bu önemli başarıyla Denizli'yi gururlandıran Milli sporcu Hakan Dağ, 2026 sezonuna zirvede başlamış oldu.

Gösterdiği azim ile şampiyonada sergilediği üstün performans ve başarıdan ötürü sporcuyu kutlayan Gençlik Spor İl Müdürü Süleyman Erdoğan, ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılarının devamını diledi. - DENİZLİ