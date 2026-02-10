Hakan Fidan ve Kırgızistan Parlamento Başkanı Görüştü

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.