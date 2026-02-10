DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.
Son Dakika › Politika › Hakan Fidan ve Kırgızistan Parlamento Başkanı Görüştü - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?