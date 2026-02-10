Hakan Fidan ve Kırgızistan Parlamento Başkanı Görüştü - Son Dakika
Hakan Fidan ve Kırgızistan Parlamento Başkanı Görüştü

Hakan Fidan ve Kırgızistan Parlamento Başkanı Görüştü
10.02.2026 18:06
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Parlamento Başkanı ile Ankara'da bir araya geldi.

DIŞİŞLERİ Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi (Parlamento) Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kırgızistan Jogorku Keneşi Başkanı Nurlanbek Turgunbek Uulu ile Ankara'da bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmeden fotoğraf paylaşıldı.

Kaynak: DHA

